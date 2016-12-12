Güncelleme: 20:49, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Yemen'de alıkonulan Mısırlılar serbest bırakıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından alıkonulan 49 Mısırlının serbest bırakıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da alıkonulan Mısır vatandaşlarının, görevini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yürüten Mısır'ın Sana Büyükelçisi Yusuf eş-Şarkavi, ilgili devlet görevlileri, Birleşmiş Milletler Yemen Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed, Kızılhaç Örgütü ve bölgedeki bazı tarafların yürüttükleri diplomasi ve sarf ettikleri çabalarla dün serbest bırakıldığını ifade etti.

Serbest bırakılan Mısırlıların ikamet yerleri El-Hudeyde'ye geçtikleri belirtilen açıklamada, Büyükelçi Şarkavi'nin Mısırlıların ülkeye dönüşü için gerekli işlemleri tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

Mısırlıların aileleri, yakınlarının kasım ayının sonunda başkent Sana'da Husiler tarafından alıkonulduğunu bildirerek Cumhurbaşkanlığından yardım istemişti.