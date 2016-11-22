İsrail iki ülkeden elçiliklerini çekti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
BM Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurması yönünde aldığı kararın yankıları sürüyor.
Kararın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kararı 'utanç verici' olarak niteledi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada; "İsrail, bu utanç verici, İsrail karşıtı kararı reddediyor. Bu kararın sonuçlarına katlanmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, karar konusunda çekimser kalan Obama yönetimi eleştirilirken, "Obama yönetimi sadece İsrail'i korumakta çuvallamadı aynı zamanda BM içindeki israil karşıtı grupla gizlice iş çevirdi. İsrail, yeni ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetimiyle çalışmak için ileriye bakıyor. Kongredeki bütün dostlarımızla, bu saçma kararın zararlı etkileri üzerine konuşacağız." ifadelerine yer verildi.
İsrail ayrıca, tasarıyı konseye sunan dört ülkeden ikisi olan Senegal ve Yeni Zelanda'ya diplomatik misilleme uygulamaya karar verdi. İsrail, Senegal'e verilen bütün yardımların kesildiğini duyururken, iki ülkedeki elçilerini de geri çağırdı.
İsrail'in tasarının arkasındaki diğer iki ülke olan Malezya ve Venezuela ile ise diplomatik ilişkisi bulunmuyor.
İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.
Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullanmıştı.
İsrail tasarıyı konseye sunan dört ülkeden ikisi olan Senegal ve Yeni Zelanda'dan elçiliklerini geri çekti
BMGK'nın İsrail işgali kararı, Irak ve Sudan yönetimlerince de memnuniyetle karşılandı
TBMM Anayasa Komisyonu'nda anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi
Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber'i kabul etti
Tunus'ta ülkeye giriş yapan terörist sayısını açıklayan bakan meclis önünde protesto edildi
Tunuslu uçak mühendisi Zevvari'nin öldürülmesi ile ilgili açıklama yapan Tunus İçişleri Bakanı Mecdub, "Zevvari suikastında yabancı parmağı olduğu kesin ancak tek ihtimal MOSSAD değil" dedi
Halep'in batısındaki Etarib ilçesinde yerleşim yerlerine yönelik saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'da ITV televizyon kanalının Suriye için yardım kampanyasında 1 milyon dolar bağış toplandı
Filistinli bir kadın "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla gözaltına alındı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Milletvekili Serap Güler öncülüğünde düzenlenen etkinliğin tüm geliri savaş mağdurlarına bağışlandı.
Kudüs Alimler ve Davetçiler Heyeti, BMGK’da İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması kararının kabul edilmesini “Tarihi bir karar” olarak niteledi
Cenevreli Ressam Jean – Etienne Liotard’ın “Hollandalı Kız” isimli tablosu 5,2 milyon euroya Amsterdam’a dönüyor
İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından ülkede bulunan AB vatandaşlarının geleceğinin belirsizliği İngiltere'de STK ve iş dünyasını harekete geçirdi
UAEA, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaştı
Afganistan'ın Farah'ın Şemalgah bölgesindeki polis karakoluna saldırı düzenleyen Taliban 10 polisi öldürdü
Çin'i Rusya'ya karayoluyla bağlayacak 1,283 kilometrelik köprünün inşaatına başlandı. Köprünün 2019'da faaliyete açılması öngörülüyor