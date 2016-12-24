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23:10, 24 AralÄ±k 2016 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 23:01, 24 AralÄ±k 2016 Cumartesi

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Kar figÃ¼rleriyle 15 Temmuz'u anlatÄ±yor
Kar figÃ¼rleriyle 15 Temmuz'u anlatÄ±yor

GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneli Cihan Oral, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimini unutturmamak amacÄ±yla kÃ¶y meydanÄ±na kardan tank ve direnen insan figÃ¼rleri yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ 

GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneli Cihan Oral, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimini unutturmamak amacÄ±yla kÃ¶y meydanÄ±na kardan tank ve direnen insan figÃ¼rleri yaptÄ±.

Torul ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ä°nkÄ±lap kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ Oral, hain darbe giriÅŸiminin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n millete sokaÄŸa Ã§Ä±kmalarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine baÅŸarÄ±yla bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Oral, 15 Temmuz'un unutulmamasÄ± gerektiÄŸini anlatarak "Kendi tanklarÄ±mÄ±zla tÃ¼feklerimizle millete darbe giriÅŸiminde bulundular. Kardan tank, tankÄ±n altÄ±nda kalmÄ±ÅŸ otomobil ile 15 Temmuz'da yaralanan aÄŸabeylerimizi, kardeÅŸlerimizi ve tankÄ±n Ã¶nÃ¼ne yatan cengaver arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± canlandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m." dedi.

KÃ¼rek ve ayakkabÄ± Ã§ekeceÄŸi kullanarak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n dikkati Ã§ektiÄŸini belirten Oral, "Yoldan geÃ§erken gÃ¶renler durup fotoÄŸraf Ã§ekiyor. Ben de bÃ¶ylece insanlara yeniden 15 Temmuz'u hatÄ±rlatabiliyorum." diye konuÅŸtu.

Oral, tÃ¼m ÅŸehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise saÄŸlÄ±klÄ± ve uzun Ã¶mÃ¼r dileyerek "Kardan TÃ¼rkiye haritasÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. HaritanÄ±n iÃ§ine ay yÄ±ldÄ±z yapacaÄŸÄ±m." ifadesini kullandÄ±.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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