Kar figÃ¼rleriyle 15 Temmuz'u anlatÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ
GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneli Cihan Oral, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimini unutturmamak amacÄ±yla kÃ¶y meydanÄ±na kardan tank ve direnen insan figÃ¼rleri yaptÄ±.
Torul ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ä°nkÄ±lap kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ Oral, hain darbe giriÅŸiminin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n millete sokaÄŸa Ã§Ä±kmalarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine baÅŸarÄ±yla bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Oral, 15 Temmuz'un unutulmamasÄ± gerektiÄŸini anlatarak "Kendi tanklarÄ±mÄ±zla tÃ¼feklerimizle millete darbe giriÅŸiminde bulundular. Kardan tank, tankÄ±n altÄ±nda kalmÄ±ÅŸ otomobil ile 15 Temmuz'da yaralanan aÄŸabeylerimizi, kardeÅŸlerimizi ve tankÄ±n Ã¶nÃ¼ne yatan cengaver arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± canlandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m." dedi.
KÃ¼rek ve ayakkabÄ± Ã§ekeceÄŸi kullanarak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n dikkati Ã§ektiÄŸini belirten Oral, "Yoldan geÃ§erken gÃ¶renler durup fotoÄŸraf Ã§ekiyor. Ben de bÃ¶ylece insanlara yeniden 15 Temmuz'u hatÄ±rlatabiliyorum." diye konuÅŸtu.
Oral, tÃ¼m ÅŸehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise saÄŸlÄ±klÄ± ve uzun Ã¶mÃ¼r dileyerek "Kardan TÃ¼rkiye haritasÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. HaritanÄ±n iÃ§ine ay yÄ±ldÄ±z yapacaÄŸÄ±m." ifadesini kullandÄ±.
GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneli Cihan Oral, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimini unutturmamak amacÄ±yla kÃ¶y meydanÄ±na kardan tank ve direnen insan figÃ¼rleri yaptÄ±.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, kamu arazilerinin kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in tahsis edilmesi ve kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "HiÃ§ karamsar olmaya lÃ¼zum yok. Bunlar, TÃ¼rkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸinin sancÄ±larÄ±dÄ±r, doÄŸum Ã¶ncesi sancÄ± gibidir. 2017, bundan daha gÃ¼zel olacak" dedi.
MuÄŸla'nÄ±n Ula ilÃ§esindeki Akyaka sahilinde deniz yaklaÅŸÄ±k 20 metre Ã§ekildi.
HÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revli Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (PJD) lideri Abdulilah Benkiranâ€™Ä±n Fas KralÄ± 6. Muhammedâ€™in danÄ±ÅŸmanlarÄ±yla bir araya gelerek yeni hÃ¼kÃ¼meti kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri bildirildi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Andrey Karlov'a yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde her yÃ¶nÃ¼yle aydÄ±nlÄ±ÄŸa Ã§Ä±kartÄ±p, hesabÄ±nÄ± soracaklarÄ±nÄ± bildirdi.
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yemen'in baÅŸkenti Sana'da Husiler tarafÄ±ndan alÄ±konulan 49 MÄ±sÄ±rlÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Nemrut DaÄŸÄ± Milli Park alanÄ± iÃ§erisinde bulunan Arsemia Ã¶ren yerinde kaÃ§ak kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.
Bursaâ€™da 2 bin polis ve narkotik kÃ¶peÄŸinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± asayiÅŸ uygulamasÄ±nda aranmadÄ±k yer kontrol edilmedik araÃ§ kalmadÄ±.
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Ã–SYM, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin sÃ¼reci TÃ¼rk yetkililerle yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bugÃ¼n de Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±
Bir gÃ¼nlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti iÃ§in Siirt'e gelen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a dÃ¼zenlenen suikastla ile ilgili olarak, "Ã‡ok Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸtÄ±k" dedi.
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Ã‡eÅŸme aÃ§Ä±klarÄ±nda karaya oturan geminin sebep olduÄŸu yakÄ±t sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor