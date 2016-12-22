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22:47, 24 AralÄ±k 2016 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 22:30, 24 AralÄ±k 2016 Cumartesi

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: 2017 daha gÃ¼zel olacak
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: 2017 daha gÃ¼zel olacak

TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "HiÃ§ karamsar olmaya lÃ¼zum yok. Bunlar, TÃ¼rkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸinin sancÄ±larÄ±dÄ±r, doÄŸum Ã¶ncesi sancÄ± gibidir. 2017, bundan daha gÃ¼zel olacak" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±nda satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Bizim karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlarÄ±n onda biriyle karÅŸÄ±laÅŸan Ã¼lkeler havlu atÄ±yor, hayat duruyor ama TÃ¼rkiye Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r zorluklarda piÅŸe piÅŸe, tecrÃ¼be kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere dÃ¼ÅŸen muhtaÃ§, ihtiyaÃ§ sahibi milyonlarca insana da sahip Ã§Ä±kÄ±yor. TÃ¼rkiye'nin farkÄ± da bu.

2017, bundan daha gÃ¼zel olacak. HiÃ§ karamsar olmaya lÃ¼zum yok. Bunlar, TÃ¼rkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸinin sancÄ±larÄ±dÄ±r, doÄŸum Ã¶ncesi sancÄ± gibidir. 2017'de TÃ¼rkiye bambaÅŸka bir konumda olacak, hem bÃ¶lgesinde hem dÃ¼nyada hak ettiÄŸi yeri tam anlamÄ±yla almÄ±ÅŸ olacak.

YatÄ±rÄ±mlarÄ±n durduÄŸu bir dÃ¶nemde tek kuruÅŸ harcamadan Avrasya TÃ¼neli'ni yaptÄ±k. SaÄŸlÄ±kta her Ã¼lkenin gÄ±pta ile baktÄ±ÄŸÄ± Ã¶rnek alacaÄŸÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdik. Biz 'dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k havalimanÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z' derken gÃ¼lÃ¼yorlardÄ±.

Bizim topraklarÄ±mÄ±z bize yeter de artar bile. Kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok ama insanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±, insanÄ±mÄ±zÄ±n mal ve can gÃ¼venliÄŸi bizim iÃ§in her ÅŸeyin Ã¼zerindedir. TÃ¼rkiye, bugÃ¼n bunu kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde de baÅŸaracak, sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda da kontrol altÄ±na alacak bir gÃ¼ce sahiptir. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z budur.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'nin algÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zeltmeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmaya daha fazla ihtiyaÃ§ var. Bunu da tek baÅŸÄ±na bizden beklemeyin. Bizim sÃ¶ylediklerimizi zaten iskonto yaparak dikkate alÄ±yorlar, 'Ã§Ã¼nkÃ¼ bunlar hÃ¼kÃ¼metin mensuplarÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ kafalarÄ±na gÃ¶re sÃ¶ylÃ¼yor' diyorlar. Bunun iÃ§in siz, (iÅŸ adamlarÄ±) Ã¶zellikle muhataplarÄ±nÄ±za anlatacaksÄ±nÄ±z, TÃ¼rkiye'yi anlatacaksÄ±nÄ±z.



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