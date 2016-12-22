BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: 2017 daha gÃ¼zel olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±nda satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
Bizim karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlarÄ±n onda biriyle karÅŸÄ±laÅŸan Ã¼lkeler havlu atÄ±yor, hayat duruyor ama TÃ¼rkiye Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r zorluklarda piÅŸe piÅŸe, tecrÃ¼be kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere dÃ¼ÅŸen muhtaÃ§, ihtiyaÃ§ sahibi milyonlarca insana da sahip Ã§Ä±kÄ±yor. TÃ¼rkiye'nin farkÄ± da bu.
2017, bundan daha gÃ¼zel olacak. HiÃ§ karamsar olmaya lÃ¼zum yok. Bunlar, TÃ¼rkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸinin sancÄ±larÄ±dÄ±r, doÄŸum Ã¶ncesi sancÄ± gibidir. 2017'de TÃ¼rkiye bambaÅŸka bir konumda olacak, hem bÃ¶lgesinde hem dÃ¼nyada hak ettiÄŸi yeri tam anlamÄ±yla almÄ±ÅŸ olacak.
YatÄ±rÄ±mlarÄ±n durduÄŸu bir dÃ¶nemde tek kuruÅŸ harcamadan Avrasya TÃ¼neli'ni yaptÄ±k. SaÄŸlÄ±kta her Ã¼lkenin gÄ±pta ile baktÄ±ÄŸÄ± Ã¶rnek alacaÄŸÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdik. Biz 'dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k havalimanÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z' derken gÃ¼lÃ¼yorlardÄ±.
Bizim topraklarÄ±mÄ±z bize yeter de artar bile. Kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok ama insanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±, insanÄ±mÄ±zÄ±n mal ve can gÃ¼venliÄŸi bizim iÃ§in her ÅŸeyin Ã¼zerindedir. TÃ¼rkiye, bugÃ¼n bunu kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde de baÅŸaracak, sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda da kontrol altÄ±na alacak bir gÃ¼ce sahiptir. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z budur.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'nin algÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zeltmeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmaya daha fazla ihtiyaÃ§ var. Bunu da tek baÅŸÄ±na bizden beklemeyin. Bizim sÃ¶ylediklerimizi zaten iskonto yaparak dikkate alÄ±yorlar, 'Ã§Ã¼nkÃ¼ bunlar hÃ¼kÃ¼metin mensuplarÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ kafalarÄ±na gÃ¶re sÃ¶ylÃ¼yor' diyorlar. Bunun iÃ§in siz, (iÅŸ adamlarÄ±) Ã¶zellikle muhataplarÄ±nÄ±za anlatacaksÄ±nÄ±z, TÃ¼rkiye'yi anlatacaksÄ±nÄ±z.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, kamu arazilerinin kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in tahsis edilmesi ve kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "HiÃ§ karamsar olmaya lÃ¼zum yok. Bunlar, TÃ¼rkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸinin sancÄ±larÄ±dÄ±r, doÄŸum Ã¶ncesi sancÄ± gibidir. 2017, bundan daha gÃ¼zel olacak" dedi.
MuÄŸla'nÄ±n Ula ilÃ§esindeki Akyaka sahilinde deniz yaklaÅŸÄ±k 20 metre Ã§ekildi.
HÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revli Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (PJD) lideri Abdulilah Benkiranâ€™Ä±n Fas KralÄ± 6. Muhammedâ€™in danÄ±ÅŸmanlarÄ±yla bir araya gelerek yeni hÃ¼kÃ¼meti kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri bildirildi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Andrey Karlov'a yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde her yÃ¶nÃ¼yle aydÄ±nlÄ±ÄŸa Ã§Ä±kartÄ±p, hesabÄ±nÄ± soracaklarÄ±nÄ± bildirdi.
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yemen'in baÅŸkenti Sana'da Husiler tarafÄ±ndan alÄ±konulan 49 MÄ±sÄ±rlÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Nemrut DaÄŸÄ± Milli Park alanÄ± iÃ§erisinde bulunan Arsemia Ã¶ren yerinde kaÃ§ak kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.
Bursaâ€™da 2 bin polis ve narkotik kÃ¶peÄŸinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± asayiÅŸ uygulamasÄ±nda aranmadÄ±k yer kontrol edilmedik araÃ§ kalmadÄ±.
Kastamonu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 77 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
Ã–SYM, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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Bir gÃ¼nlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti iÃ§in Siirt'e gelen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a dÃ¼zenlenen suikastla ile ilgili olarak, "Ã‡ok Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸtÄ±k" dedi.
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