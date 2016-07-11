GÃ¼ncelleme: 22:44, 24 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me yeni formÃ¼l

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde Ã§izilecek yeni yol haritasÄ± ve kamudaki arazilerin de bu Ã§alÄ±ÅŸmalara aktarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ã–zhaseki, geÃ§en 4 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda aksayan noktalarÄ± belirlediklerini ifade ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Belediyeler bir yerde insanlara ev verirken, hiÃ§ para almadan bunu yapmayÄ± tercih ediyorlar. Ä°nsanlar da zaten aynÄ± semtten ve para vermeden ev sahibi olmak istiyorlar. Yani '60 yÄ±llÄ±k evimi vereyim, yerine bir lira benden almadan tertemiz yeni ev ver' isteÄŸinde bulunuyorlar. BÃ¶yle bir mantÄ±kla gidilince haliyle belediyeler yoÄŸunluklarÄ± arttÄ±rÄ±yorlar. Ä°nÅŸaat alanÄ± bir semtte bin metreyse, belediye bunu 2 bin metreye, 10 bin metreyse 20 bin metreye Ã§Ä±karÄ±yor. YarÄ±sÄ±nÄ± mÃ¼teahhite, yarÄ±sÄ±nÄ± da vatandaÅŸa vermek iÃ§in. MÃ¼teahhit bedelini karÅŸÄ±lama cihetiyle bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor."

Ã–zhaseki, bunun birÃ§ok il ve ilÃ§ede geÃ§erli olabileceÄŸini ama Ä°stanbul Ã¶zelinde bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ciddi sorunlar yaratabileceÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Ä°stanbul'un zaten trafiÄŸi, yeÅŸil alanlarÄ±, sosyal donatÄ± denilen okul, hastane gibi insanlarÄ±n topluca kullanabileceÄŸi alanlarÄ± biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olarak gÃ¶zÃ¼kÃ¼rken, ÅŸimdi siz evleri, konutlarÄ± iki misline Ã§Ä±karÄ±yorsunuz ama zaten sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olan sosyal donatÄ± olduÄŸu yerde sayÄ±yor. Bu hayatÄ± Ã§ekilmez hale getirir. Åžu anda bir sorun varsa Ã¼Ã§ beÅŸ sorun daha ortaya Ã§Ä±karÄ±r. PeriÅŸan eder." diye konuÅŸtu.