Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me yeni formÃ¼l

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde Ã§izilecek yeni yol haritasÄ± ve kamudaki arazilerin de bu Ã§alÄ±ÅŸmalara aktarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ã–zhaseki, geÃ§en 4 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda aksayan noktalarÄ± belirlediklerini ifade ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Belediyeler bir yerde insanlara ev verirken, hiÃ§ para almadan bunu yapmayÄ± tercih ediyorlar. Ä°nsanlar da zaten aynÄ± semtten ve para vermeden ev sahibi olmak istiyorlar. Yani '60 yÄ±llÄ±k evimi vereyim, yerine bir lira benden almadan tertemiz yeni ev ver' isteÄŸinde bulunuyorlar. BÃ¶yle bir mantÄ±kla gidilince haliyle belediyeler yoÄŸunluklarÄ± arttÄ±rÄ±yorlar. Ä°nÅŸaat alanÄ± bir semtte bin metreyse, belediye bunu 2 bin metreye, 10 bin metreyse 20 bin metreye Ã§Ä±karÄ±yor. YarÄ±sÄ±nÄ± mÃ¼teahhite, yarÄ±sÄ±nÄ± da vatandaÅŸa vermek iÃ§in. MÃ¼teahhit bedelini karÅŸÄ±lama cihetiyle bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor."
Ã–zhaseki, bunun birÃ§ok il ve ilÃ§ede geÃ§erli olabileceÄŸini ama Ä°stanbul Ã¶zelinde bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ciddi sorunlar yaratabileceÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Ä°stanbul'un zaten trafiÄŸi, yeÅŸil alanlarÄ±, sosyal donatÄ± denilen okul, hastane gibi insanlarÄ±n topluca kullanabileceÄŸi alanlarÄ± biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olarak gÃ¶zÃ¼kÃ¼rken, ÅŸimdi siz evleri, konutlarÄ± iki misline Ã§Ä±karÄ±yorsunuz ama zaten sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olan sosyal donatÄ± olduÄŸu yerde sayÄ±yor. Bu hayatÄ± Ã§ekilmez hale getirir. Åžu anda bir sorun varsa Ã¼Ã§ beÅŸ sorun daha ortaya Ã§Ä±karÄ±r. PeriÅŸan eder." diye konuÅŸtu.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, kamu arazilerinin kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in tahsis edilmesi ve kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "HiÃ§ karamsar olmaya lÃ¼zum yok. Bunlar, TÃ¼rkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸinin sancÄ±larÄ±dÄ±r, doÄŸum Ã¶ncesi sancÄ± gibidir. 2017, bundan daha gÃ¼zel olacak" dedi.
MuÄŸla'nÄ±n Ula ilÃ§esindeki Akyaka sahilinde deniz yaklaÅŸÄ±k 20 metre Ã§ekildi.
HÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revli Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (PJD) lideri Abdulilah Benkiranâ€™Ä±n Fas KralÄ± 6. Muhammedâ€™in danÄ±ÅŸmanlarÄ±yla bir araya gelerek yeni hÃ¼kÃ¼meti kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri bildirildi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Andrey Karlov'a yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde her yÃ¶nÃ¼yle aydÄ±nlÄ±ÄŸa Ã§Ä±kartÄ±p, hesabÄ±nÄ± soracaklarÄ±nÄ± bildirdi.
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yemen'in baÅŸkenti Sana'da Husiler tarafÄ±ndan alÄ±konulan 49 MÄ±sÄ±rlÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Nemrut DaÄŸÄ± Milli Park alanÄ± iÃ§erisinde bulunan Arsemia Ã¶ren yerinde kaÃ§ak kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.
Bursaâ€™da 2 bin polis ve narkotik kÃ¶peÄŸinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± asayiÅŸ uygulamasÄ±nda aranmadÄ±k yer kontrol edilmedik araÃ§ kalmadÄ±.
Kastamonu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 77 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
Ã–SYM, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin sÃ¼reci TÃ¼rk yetkililerle yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bugÃ¼n de Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±
Bir gÃ¼nlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti iÃ§in Siirt'e gelen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a dÃ¼zenlenen suikastla ile ilgili olarak, "Ã‡ok Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸtÄ±k" dedi.
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazÄ± bÃ¶lgelerine 27 AralÄ±k SalÄ± elektrik verilemeyecek
Ã‡eÅŸme aÃ§Ä±klarÄ±nda karaya oturan geminin sebep olduÄŸu yakÄ±t sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor
Suriye'den yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan ve DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddia edilen kiÅŸi Hatay'da yakalandÄ±