Rus uÃ§aÄŸÄ± Karadeniz'de dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±naÂ ait, 91 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Tu-154 tipi uÃ§aÄŸÄ±nÂ SoÃ§i'den havalandÄ±ktan sonra Karadeniz Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Tass ajansÄ±, SoÃ§i ÅŸehri gÃ¼venlik birimlerinden bir kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde,Â uÃ§aÄŸÄ±nÂ Karadeniz Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. Haberde kÄ±yÄ±dan 6 kilometre uzaklÄ±kta uÃ§aÄŸa ait parÃ§alara rastlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, SoÃ§i ÅŸehrinden Rusya'nÄ±n Suriye'deki Himiymim Ã¼ssÃ¼ne doÄŸru yola Ã§Ä±kan Tupolev Tu-154 tipi uÃ§ak havalandÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra radardan kayboldu.
BakanlÄ±k, 91 kiÅŸinin bulunduÄŸu uÃ§aÄŸÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Rus basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, uÃ§aktaÂ Rus askerler,Â KÄ±zÄ±l Ordu Korosu veÂ gazetecilerÂ bulunuyor.
DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nda KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'ndan 64 mÃ¼zisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluÅŸu temsilcisi ile 2 bakanlÄ±k yetkilisi bulunuyordu
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SoÃ§i'den havalanan Rus uÃ§aÄŸÄ± ile baÄŸlantÄ± kesildi. UÃ§aÄŸÄ±n Karadeniz Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
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