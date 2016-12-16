09:09, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

El Bab'da 140 DEAÅž hedefi imha edildi





FÄ±rat KalkanÄ± kapsamÄ±nda 140 DEAÅž hedefi imha edildi, 12 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ Suriye'nin kuzeyindekiÂ terÃ¶rÂ hedeflerine yÃ¶nelik devam edenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ El Bab'da DEAÅž'a ait 140 hedef imha edildi, ilk belirlemelere gÃ¶reÂ 12 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesiÂ etkisiz hale getirildi.

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