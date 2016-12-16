DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:42, 25 AralÄ±k 2016 Pazar
GÃ¼ncel
09:09, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

  • PaylaÅŸ
El Bab'da 140 DEAÅž hedefi imha edildi
El Bab'da 140 DEAÅž hedefi imha edildi

FÄ±rat KalkanÄ± kapsamÄ±nda 140 DEAÅž hedefi imha edildi, 12 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ Suriye'nin kuzeyindekiÂ terÃ¶rÂ hedeflerine yÃ¶nelik devam edenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ El Bab'da DEAÅž'a ait 140 hedef imha edildi, ilk belirlemelere gÃ¶reÂ 12 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesiÂ etkisiz hale getirildi.



Ä°lgili Konular FÄ±rat KalkanÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Abant GÃ¶lÃ¼ buz tuttu
Abant GÃ¶lÃ¼ buz tuttu

Abant'ta tatilciler, buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼, fotoÄŸraf Ã§ektirdi
TÃ¼rkiye'den Rusya'ya taziye
TÃ¼rkiye'den Rusya'ya taziye

Bakan IÅŸÄ±k, dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± sebebiyle Rus mevkidaÅŸÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda bir PKK'lÄ± yakalandÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda bir PKK'lÄ± yakalandÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan bir PKK'lÄ± yakalandÄ±
Yaz saatine karÅŸÄ± 110 bin imza
Yaz saatine karÅŸÄ± 110 bin imza

KÄ±ÅŸ saatine geri dÃ¶nÃ¼lmesini isteyenlerin dÃ¼zenlediÄŸi kampanyada ÅŸu ana kadar 110 bin imza toplandÄ±
Ä°stanbul'da dokuz ilÃ§ede elektrik kesintisi
Ä°stanbul'da dokuz ilÃ§ede elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Anadolu yakasÄ±nda 9 ilÃ§eye yarÄ±n elektrik verilemeyecek
TBMM'de anayasa mesaisi sÃ¼rÃ¼yor
TBMM'de anayasa mesaisi sÃ¼rÃ¼yor

TBMM Anayasa Komisyonu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi iÃ§in mesaisini sÃ¼rdÃ¼recek. FETÃ– Darbesini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, raporunu yazacak
DiyarbakÄ±r'da bardakta patlayÄ±cÄ±
DiyarbakÄ±r'da bardakta patlayÄ±cÄ±

DiyarbakÄ±r'da bir tandÄ±rÄ±n iÃ§erisinde poÅŸete sarÄ±lmÄ±ÅŸ 11 metal bardakta hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu
Burdur'da 140 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Burdur'da 140 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Burdur'da durdurulan iki otobÃ¼ste 140 yabancÄ± uyruklu kiÅŸi yakalandÄ±
El Bab'da 140 DEAÅž hedefi imha edildi
El Bab'da 140 DEAÅž hedefi imha edildi

FÄ±rat KalkanÄ± kapsamÄ±nda 140 DEAÅž hedefi imha edildi, 12 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
HanÄ±meller Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n 60'lÄ±k esnaflarÄ±
HanÄ±meller Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n 60'lÄ±k esnaflarÄ±

Kastamonu'daki HanÄ±meller Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda esnaflÄ±k yapan yaÅŸlarÄ± 60 ile 68 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 kadÄ±n kendi yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nleri satarak aile ekonomisine katkÄ± saÄŸlÄ±yor
ÃœnlÃ¼ futbolcu Ronaldo'dan Suriyeli Ã§ocuklara destek
ÃœnlÃ¼ futbolcu Ronaldo'dan Suriyeli Ã§ocuklara destek

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takÄ±mlarÄ±ndan Real Madrid'de forma giyen Portekizli yÄ±ldÄ±z Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaÅŸanan savaÅŸtan etkilenen Ã§ocuklara destek mesajÄ± gÃ¶nderdi.
Taksici ve servisÃ§ilerden 3 bin araÃ§la terÃ¶re tepki
Taksici ve servisÃ§ilerden 3 bin araÃ§la terÃ¶re tepki

Antalya'da taksici ve servisÃ§iler terÃ¶r olaylarÄ±na tepki iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 3 bin araÃ§la konvoy yaptÄ±
Kar figÃ¼rleriyle 15 Temmuz'u anlatÄ±yor
Kar figÃ¼rleriyle 15 Temmuz'u anlatÄ±yor

GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneli Cihan Oral, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimini unutturmamak amacÄ±yla kÃ¶y meydanÄ±na kardan tank ve direnen insan figÃ¼rleri yaptÄ±.
Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me yeni formÃ¼l
Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me yeni formÃ¼l

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, kamu arazilerinin kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in tahsis edilmesi ve kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m 2017 daha gÃ¼zel olacak
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: 2017 daha gÃ¼zel olacak

TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "HiÃ§ karamsar olmaya lÃ¼zum yok. Bunlar, TÃ¼rkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸinin sancÄ±larÄ±dÄ±r, doÄŸum Ã¶ncesi sancÄ± gibidir. 2017, bundan daha gÃ¼zel olacak" dedi.
Akyaka Sahili'nde deniz suyu 20 metre Ã§ekildi
Akyaka Sahili'nde deniz suyu 20 metre Ã§ekildi

MuÄŸla'nÄ±n Ula ilÃ§esindeki Akyaka sahilinde deniz yaklaÅŸÄ±k 20 metre Ã§ekildi.

Haberler

El Bab'daki DEAÅž karargah binasÄ± imha edildi
El Bab'daki DEAÅž karargah binasÄ± imha edildi

"FÄ±rat KalkanÄ±nda ihmal" iddialarÄ±na cevap
quot FÄ±rat KalkanÄ±nda ihmal quot iddialarÄ±na cevap

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 24 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 24 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ±'nda ÅŸehit sayÄ±sÄ± 16'ya yÃ¼kseldi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda ÅŸehit sayÄ±sÄ± 16'ya yÃ¼kseldi

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 4 asker ÅŸehit
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 4 asker ÅŸehit






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 