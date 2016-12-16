El Bab'da 140 DEAÅž hedefi imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ Suriye'nin kuzeyindekiÂ terÃ¶rÂ hedeflerine yÃ¶nelik devam edenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ El Bab'da DEAÅž'a ait 140 hedef imha edildi, ilk belirlemelere gÃ¶reÂ 12 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesiÂ etkisiz hale getirildi.
Abant'ta tatilciler, buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼, fotoÄŸraf Ã§ektirdi
Bakan IÅŸÄ±k, dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± sebebiyle Rus mevkidaÅŸÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan bir PKK'lÄ± yakalandÄ±
KÄ±ÅŸ saatine geri dÃ¶nÃ¼lmesini isteyenlerin dÃ¼zenlediÄŸi kampanyada ÅŸu ana kadar 110 bin imza toplandÄ±
Ä°stanbul'un Anadolu yakasÄ±nda 9 ilÃ§eye yarÄ±n elektrik verilemeyecek
TBMM Anayasa Komisyonu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi iÃ§in mesaisini sÃ¼rdÃ¼recek. FETÃ– Darbesini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, raporunu yazacak
DiyarbakÄ±r'da bir tandÄ±rÄ±n iÃ§erisinde poÅŸete sarÄ±lmÄ±ÅŸ 11 metal bardakta hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu
Burdur'da durdurulan iki otobÃ¼ste 140 yabancÄ± uyruklu kiÅŸi yakalandÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± kapsamÄ±nda 140 DEAÅž hedefi imha edildi, 12 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kastamonu'daki HanÄ±meller Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda esnaflÄ±k yapan yaÅŸlarÄ± 60 ile 68 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 kadÄ±n kendi yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nleri satarak aile ekonomisine katkÄ± saÄŸlÄ±yor
Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takÄ±mlarÄ±ndan Real Madrid'de forma giyen Portekizli yÄ±ldÄ±z Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaÅŸanan savaÅŸtan etkilenen Ã§ocuklara destek mesajÄ± gÃ¶nderdi.
Antalya'da taksici ve servisÃ§iler terÃ¶r olaylarÄ±na tepki iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 3 bin araÃ§la konvoy yaptÄ±
GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneli Cihan Oral, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimini unutturmamak amacÄ±yla kÃ¶y meydanÄ±na kardan tank ve direnen insan figÃ¼rleri yaptÄ±.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, kamu arazilerinin kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in tahsis edilmesi ve kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "HiÃ§ karamsar olmaya lÃ¼zum yok. Bunlar, TÃ¼rkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸinin sancÄ±larÄ±dÄ±r, doÄŸum Ã¶ncesi sancÄ± gibidir. 2017, bundan daha gÃ¼zel olacak" dedi.
MuÄŸla'nÄ±n Ula ilÃ§esindeki Akyaka sahilinde deniz yaklaÅŸÄ±k 20 metre Ã§ekildi.