09:14, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Burdur'da 140 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





Burdur'da durdurulan iki otobÃ¼ste 140 yabancÄ± uyruklu kiÅŸi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Burdur'da, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarlaÂ yurt dÄ±ÅŸÄ±naÂ gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 140Â yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. Polis ekipleri, il merkezindeki Ali Kemal Erdem BulvarÄ±'nda ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine 2 otobÃ¼sÃ¼ durdurdu. OtobÃ¼ste, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan, 20'si Ã§ocuk 140Â AfganistanlÄ±Â veÂ SuriyeliÂ olduÄŸu belirlendi. Polis ekipleri, yabancÄ± uyruklularÄ±n bulunduÄŸu otobÃ¼sleri BÃ¶lge Trafik Denetleme Ä°stasyon AmirliÄŸine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen yabancÄ± uyruklular, iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GÃ¶Ã§ Ä°daresi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sevk edilecek.

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