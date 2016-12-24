09:21, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Trump vakfÄ±nÄ± kapatÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'daki gÃ¶revine 20 Ocak'ta resmen baÅŸlayacak olan Donald Trump, herhangi bir Ã§Ä±kar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±na sebep olmamasÄ± iÃ§in "Trump VakfÄ±" adlÄ± hayÄ±r kurumunu kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AdÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ± kapatma kararÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla duyuran Trump, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkilememesi iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te ÅŸahsi vakÄ±f ve ticari iliÅŸkileriyle arasÄ±na mesafe koyacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduÄŸunda organik baÄŸÄ± bulunan iÅŸletmelere iliÅŸkin sorun yaÅŸamak istemediÄŸini kaydeden Trump'Ä±n, toplam deÄŸeri milyarlarca dolara ulaÅŸan ÅŸirketleriyle ilgili nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸi, Amerikan kamuoyu ve medyasÄ±nda merak konusu olmaya devam ediyor.

Trump'Ä±n 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana herhangi bir baÄŸÄ±ÅŸta bulunmadÄ±ÄŸÄ± vakfÄ±yla ilgili daha Ã¶nce New York Eyalet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Eric Schneiderman tarafÄ±ndan "usulsÃ¼zlÃ¼k" ÅŸÃ¼phesiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve vakfÄ±n eyalet sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde baÄŸÄ±ÅŸ toplamasÄ± durdurulmuÅŸtu.

BM'DEKÄ° Ä°SRAÄ°L OYLAMASI

Ã–te yandan, Trump,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik KonseyindeÂ (BMGK)Â Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸimlerinin durdurulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nan kararla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±na bugÃ¼n de Twitter hesabÄ±ndan devam etti.

Ã–nceki gÃ¼nkÃ¼ oylamadan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, "BM'de Ä°srail'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±p, barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini daha da zor hale getirmiÅŸtir. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ ancak bir yolunu bulup baÅŸaracaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

MÄ±sÄ±r'Ä±n Ã§arÅŸamba gÃ¼ndeme getirdiÄŸi ancakÂ Trump'Ä±n devreye girmesiyle ertelenen oylama cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ ve Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki tÃ¼m yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸimlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Karara tepki gÃ¶steren Trump, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra konuyla ilgili yeni adÄ±mlar atabileceÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸ veÂ Ä°srailÂ yÃ¶netimine destek vermiÅŸti.

DiÄŸer taraftan Trump'Ä±n geÃ§iÅŸ sÃ¼reci ekibinde Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸan ve Beyaz Saray Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Jason Miller, sÃ¶z konusu gÃ¶revi kabul etmeyeceÄŸini bildirdi.