Trump vakfÄ±nÄ± kapatÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Beyaz Saray'daki gÃ¶revine 20 Ocak'ta resmen baÅŸlayacak olan Donald Trump, herhangi bir Ã§Ä±kar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±na sebep olmamasÄ± iÃ§in "Trump VakfÄ±" adlÄ± hayÄ±r kurumunu kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
AdÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ± kapatma kararÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla duyuran Trump, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkilememesi iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te ÅŸahsi vakÄ±f ve ticari iliÅŸkileriyle arasÄ±na mesafe koyacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduÄŸunda organik baÄŸÄ± bulunan iÅŸletmelere iliÅŸkin sorun yaÅŸamak istemediÄŸini kaydeden Trump'Ä±n, toplam deÄŸeri milyarlarca dolara ulaÅŸan ÅŸirketleriyle ilgili nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸi, Amerikan kamuoyu ve medyasÄ±nda merak konusu olmaya devam ediyor.
Trump'Ä±n 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana herhangi bir baÄŸÄ±ÅŸta bulunmadÄ±ÄŸÄ± vakfÄ±yla ilgili daha Ã¶nce New York Eyalet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Eric Schneiderman tarafÄ±ndan "usulsÃ¼zlÃ¼k" ÅŸÃ¼phesiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve vakfÄ±n eyalet sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde baÄŸÄ±ÅŸ toplamasÄ± durdurulmuÅŸtu.
Ã–te yandan, Trump,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik KonseyindeÂ (BMGK)Â Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸimlerinin durdurulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nan kararla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±na bugÃ¼n de Twitter hesabÄ±ndan devam etti.
Ã–nceki gÃ¼nkÃ¼ oylamadan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, "BM'de Ä°srail'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±p, barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini daha da zor hale getirmiÅŸtir. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ ancak bir yolunu bulup baÅŸaracaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
MÄ±sÄ±r'Ä±n Ã§arÅŸamba gÃ¼ndeme getirdiÄŸi ancakÂ Trump'Ä±n devreye girmesiyle ertelenen oylama cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ ve Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki tÃ¼m yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸimlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Karara tepki gÃ¶steren Trump, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra konuyla ilgili yeni adÄ±mlar atabileceÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸ veÂ Ä°srailÂ yÃ¶netimine destek vermiÅŸti.
DiÄŸer taraftan Trump'Ä±n geÃ§iÅŸ sÃ¼reci ekibinde Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸan ve Beyaz Saray Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Jason Miller, sÃ¶z konusu gÃ¶revi kabul etmeyeceÄŸini bildirdi.
DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nda KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'ndan 64 mÃ¼zisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluÅŸu temsilcisi ile 2 bakanlÄ±k yetkilisi bulunuyordu
Abbas, BMGK kararÄ±nÄ±n Filistin meselesini Ã§Ã¶zmediÄŸini, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in kapÄ± araladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KerkÃ¼k'Ã¼n Havice ilÃ§esinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 300 sivilden 13'Ã¼ mayÄ±na basarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Ä°Ä°T, BMGK kararÄ±nÄ±n kabul edilmesini memnuniyetle karÅŸÄ±layarak, kararÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in Ä°srail'e baskÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
CumhuriyetÃ§ilerin Ã¶nde gelen isimlerinden Arizona SenatÃ¶rÃ¼ John McCain, Halep'in dÃ¼ÅŸmesi konusunda Barack Obama yÃ¶netimini eleÅŸtirdi
Ä°srail eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tzipi Livni, "Netanyahu, Ä°srail devletinin geleceÄŸini ipotek etti ve Yahudi Evi Partisi'nden bir kaÃ§ koltuk karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkenin gÃ¼venliÄŸini sattÄ±." dedi
Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisi Muhammed Zevvari'nin suikastle Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepkiler Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde protestolarla devam ediyor
SoÃ§i'den havalanan Rus uÃ§aÄŸÄ± ile baÄŸlantÄ± kesildi. UÃ§aÄŸÄ±n Karadeniz Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'nun kÄ±rsalÄ±nda bulunan Adalet MÃ¼lteci KampÄ±'nda hasÄ±r Ã¶rÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã§Ã¶mlekÃ§ilik gibi geleneksel el sanatlarÄ±yla uÄŸraÅŸan kadÄ±nlar, aile bÃ¼tÃ§esine katkÄ± saÄŸlayarak iÅŸsizlikle mÃ¼cadele ediyor
Ä°srail'in iÅŸgal faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden BMGK kararÄ±, "siyasi kazanÄ±m" olarak nitelendiriliyor
Ä°srail tasarÄ±yÄ± konseye sunan dÃ¶rt Ã¼lkeden ikisi olan Senegal ve Yeni Zelanda'dan elÃ§iliklerini geri Ã§ekti
BMGK'nÄ±n Ä°srail iÅŸgali kararÄ±, Irak ve Sudan yÃ¶netimlerince de memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±
TBMM Anayasa Komisyonu'nda â€‹anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin maddelerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi kabul edildi
ErdoÄŸan, KKTC Cumhuriyet Meclisi BaÅŸkanÄ± Siber'i kabul etti
Tunus'ta Ã¼lkeye giriÅŸ yapan terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan bakan meclis Ã¶nÃ¼nde protesto edildi