09:30, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

DiyarbakÄ±r'da bardakta patlayÄ±cÄ±





DiyarbakÄ±r'da bir tandÄ±rÄ±n iÃ§erisinde poÅŸete sarÄ±lmÄ±ÅŸ 11 metal bardakta hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'da metal bardak iÃ§ine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde bulunan E Tipi KapalÄ± Cezaevine kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸilerceÂ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±Â atÄ±ldÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube ekiplerince olayÄ±n faillerine bulunmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, yapÄ±lan aramalarda, Åžeyh Åžamil Mahallesi 527. Sokak'ta bulunan bir tandÄ±rÄ±n iÃ§erisinde poÅŸete sarÄ±lmÄ±ÅŸ 11 metal bardakta hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 6 havai fiÅŸek ile Ã§ok sayÄ±da eldiven buldu.

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