09:38, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisi suikasti protesto edildi





Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisi Muhammed Zevvari'nin suikastle Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepkiler Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde protestolarla devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisiÂ Muhammed Zevvari suikastinin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ve Zevvari'nin doÄŸum yeri Safaks'ta Ã¼Ã§ gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.Â Tunuslu MÃ¼hendisler OdasÄ±, Tunuslu imamlar ve Tunus Genel Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu Safaks Åžubesince dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde Filistin ve Tunus bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda suikasti lanetleyen pankartlar taÅŸÄ±ndÄ±. GÃ¶sterilerde atÄ±lan sloganlarÄ±n ortak temasÄ± "Filistine destek" ve "Ä°srail ile normalleÅŸmeye hayÄ±r" Ã§aÄŸrÄ±larÄ± oldu. GÃ¶sterilere dÃ¼zenleyen sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± Ã¼yelerinin yanÄ±nda toplumun Ã§eÅŸitli kesimlerinden binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. MÃ¼hendisler OdasÄ± Safaks Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ayyadi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "EgemenliÄŸimize ve bilim insanlarÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± kesinlikle reddediyoruz." dedi. OlayÄ±n hesabÄ±nÄ±n mutlaka sorulmasÄ± gerektiÄŸini belirten Ayyadi bunun iÃ§in gerekli icraatlarÄ±n yerine getirilmesini istedi. Safaks Lahami Camisinden baÅŸlayan Tunuslu imamlarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde ise sembolik tabut taÅŸÄ±ndÄ±. Safaks'ta farklÄ± noktalarda baÅŸlayan gÃ¶sterilere katÄ±lanlar, Valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde buluÅŸtu.

Ä°lgili Konular Tunus

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.