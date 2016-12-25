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Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisi suikasti protesto edildi
Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisi suikasti protesto edildi

Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisi Muhammed Zevvari'nin suikastle Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepkiler Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde protestolarla devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisiÂ Muhammed Zevvari suikastinin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ve Zevvari'nin doÄŸum yeri Safaks'ta Ã¼Ã§ gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.Â 

Tunuslu MÃ¼hendisler OdasÄ±, Tunuslu imamlar ve Tunus Genel Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu Safaks Åžubesince dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde Filistin ve Tunus bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda suikasti lanetleyen pankartlar taÅŸÄ±ndÄ±.

GÃ¶sterilerde atÄ±lan sloganlarÄ±n ortak temasÄ± "Filistine destek" ve "Ä°srail ile normalleÅŸmeye hayÄ±r" Ã§aÄŸrÄ±larÄ± oldu.

GÃ¶sterilere dÃ¼zenleyen sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± Ã¼yelerinin yanÄ±nda toplumun Ã§eÅŸitli kesimlerinden binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

MÃ¼hendisler OdasÄ± Safaks Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ayyadi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "EgemenliÄŸimize ve bilim insanlarÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± kesinlikle reddediyoruz." dedi.

OlayÄ±n hesabÄ±nÄ±n mutlaka sorulmasÄ± gerektiÄŸini belirten Ayyadi bunun iÃ§in gerekli icraatlarÄ±n yerine getirilmesini istedi.

Safaks Lahami Camisinden baÅŸlayan Tunuslu imamlarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde ise sembolik tabut taÅŸÄ±ndÄ±.

Safaks'ta farklÄ± noktalarda baÅŸlayan gÃ¶sterilere katÄ±lanlar, Valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde buluÅŸtu.



Ä°lgili Konular Tunus
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