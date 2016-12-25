Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisi suikasti protesto edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisiÂ Muhammed Zevvari suikastinin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ve Zevvari'nin doÄŸum yeri Safaks'ta Ã¼Ã§ gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.Â
Tunuslu MÃ¼hendisler OdasÄ±, Tunuslu imamlar ve Tunus Genel Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu Safaks Åžubesince dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde Filistin ve Tunus bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda suikasti lanetleyen pankartlar taÅŸÄ±ndÄ±.
GÃ¶sterilerde atÄ±lan sloganlarÄ±n ortak temasÄ± "Filistine destek" ve "Ä°srail ile normalleÅŸmeye hayÄ±r" Ã§aÄŸrÄ±larÄ± oldu.
GÃ¶sterilere dÃ¼zenleyen sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± Ã¼yelerinin yanÄ±nda toplumun Ã§eÅŸitli kesimlerinden binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
MÃ¼hendisler OdasÄ± Safaks Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ayyadi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "EgemenliÄŸimize ve bilim insanlarÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± kesinlikle reddediyoruz." dedi.
OlayÄ±n hesabÄ±nÄ±n mutlaka sorulmasÄ± gerektiÄŸini belirten Ayyadi bunun iÃ§in gerekli icraatlarÄ±n yerine getirilmesini istedi.
Safaks Lahami Camisinden baÅŸlayan Tunuslu imamlarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde ise sembolik tabut taÅŸÄ±ndÄ±.
Safaks'ta farklÄ± noktalarda baÅŸlayan gÃ¶sterilere katÄ±lanlar, Valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde buluÅŸtu.
DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nda KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'ndan 64 mÃ¼zisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluÅŸu temsilcisi ile 2 bakanlÄ±k yetkilisi bulunuyordu
Abbas, BMGK kararÄ±nÄ±n Filistin meselesini Ã§Ã¶zmediÄŸini, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in kapÄ± araladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KerkÃ¼k'Ã¼n Havice ilÃ§esinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 300 sivilden 13'Ã¼ mayÄ±na basarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Ä°Ä°T, BMGK kararÄ±nÄ±n kabul edilmesini memnuniyetle karÅŸÄ±layarak, kararÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in Ä°srail'e baskÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
CumhuriyetÃ§ilerin Ã¶nde gelen isimlerinden Arizona SenatÃ¶rÃ¼ John McCain, Halep'in dÃ¼ÅŸmesi konusunda Barack Obama yÃ¶netimini eleÅŸtirdi
Ä°srail eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tzipi Livni, "Netanyahu, Ä°srail devletinin geleceÄŸini ipotek etti ve Yahudi Evi Partisi'nden bir kaÃ§ koltuk karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkenin gÃ¼venliÄŸini sattÄ±." dedi
Tunus'ta uÃ§ak mÃ¼hendisi Muhammed Zevvari'nin suikastle Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepkiler Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde protestolarla devam ediyor
SoÃ§i'den havalanan Rus uÃ§aÄŸÄ± ile baÄŸlantÄ± kesildi. UÃ§aÄŸÄ±n Karadeniz Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'nun kÄ±rsalÄ±nda bulunan Adalet MÃ¼lteci KampÄ±'nda hasÄ±r Ã¶rÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã§Ã¶mlekÃ§ilik gibi geleneksel el sanatlarÄ±yla uÄŸraÅŸan kadÄ±nlar, aile bÃ¼tÃ§esine katkÄ± saÄŸlayarak iÅŸsizlikle mÃ¼cadele ediyor
Ä°srail'in iÅŸgal faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden BMGK kararÄ±, "siyasi kazanÄ±m" olarak nitelendiriliyor
Ä°srail tasarÄ±yÄ± konseye sunan dÃ¶rt Ã¼lkeden ikisi olan Senegal ve Yeni Zelanda'dan elÃ§iliklerini geri Ã§ekti
BMGK'nÄ±n Ä°srail iÅŸgali kararÄ±, Irak ve Sudan yÃ¶netimlerince de memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±
TBMM Anayasa Komisyonu'nda â€‹anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin maddelerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ilmesi kabul edildi
ErdoÄŸan, KKTC Cumhuriyet Meclisi BaÅŸkanÄ± Siber'i kabul etti
Tunus'ta Ã¼lkeye giriÅŸ yapan terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan bakan meclis Ã¶nÃ¼nde protesto edildi