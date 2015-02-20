09:45, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Ä°srail'de Netanyahu'ya tepkiler artÄ±yor





Ä°srail eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tzipi Livni, "Netanyahu, Ä°srail devletinin geleceÄŸini ipotek etti ve Yahudi Evi Partisi'nden bir kaÃ§ koltuk karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkenin gÃ¼venliÄŸini sattÄ±." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Tzipi Livni'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde (BMGK) Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ±n kabul edilmesinden BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuÄŸu bildirildi. AralarÄ±nda Walla'nÄ±n da bulunduÄŸu Ä°branice yayÄ±n yapan internet sitelerinde, Livni'nin BMGK'da alÄ±nan kararla ilgili deÄŸerlendirmelerine yer verildi. Buna gÃ¶re Livni, kararÄ±n alÄ±nmasÄ±ndan Netanyahu'yu sorumlu tuttu. "Netanyahu, Ä°srail devletinin geleceÄŸini ipotek etti ve Yahudi Evi Partisi'nden bir kaÃ§ koltuk karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkenin gÃ¼venliÄŸini sattÄ±." ifadesini kullanan Livni'nin, Netanyahu'nun, Yahudi yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±racak yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Knesset'te kabul edilmesinin BMGK'da karar alÄ±nmasÄ±na sebep olacaÄŸÄ±nÄ± bilmesine raÄŸmen radikal saÄŸa teslim olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi kaydedildi.

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