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TBMM'de anayasa mesaisi sÃ¼rÃ¼yor
TBMM'de anayasa mesaisi sÃ¼rÃ¼yor

TBMM Anayasa Komisyonu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi iÃ§in mesaisini sÃ¼rdÃ¼recek. FETÃ– Darbesini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, raporunu yazacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MeclisinÂ bu haftaki tek gÃ¼ndemi,Â anayasaÂ deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ teklifi olacak.

TBMM Genel Kurulu, gruplarÄ±n anlaÅŸmasÄ± dolayasÄ±yla bu hafta toplanmayacak. AncakÂ TBMM Anayasa Komisyonu, geÃ§en hafta gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasÄ±yla verilen 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine aralÄ±ksÄ±z devam edecek.

AK Parti ile MHP'nin Ã¼zerinde uzlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± teklif Ã¼zerinde bugÃ¼ne kadar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak muhalefet milletvekilleri gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Teklifin geneli Ã¼zerindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin 24 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yarÄ±ndan itibaren maddelerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek. Ã–nergelerle bazÄ± maddelerde, "esasÄ± etkilemeyecek" bazÄ± deÄŸiÅŸikliklerin yapÄ±labileceÄŸi ifade ediliyor.

21 MADDELÄ°K TEKLÄ°F

Teklif, Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eriyor. Milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indiriliyor. SeÃ§imler 4 yÄ±lda deÄŸil 5 yÄ±lda bir yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri de aynÄ± gÃ¼n olacak. MilletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸmesi, dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, Ã¶lÃ¼m ile diÄŸer boÅŸalma hallerinde boÅŸalan Ã¼yelikler, aynÄ± partinin yedek milletvekilleriyle doldurulacak.Â 

Teklifle, CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen kiÅŸinin partisiyle iliÅŸiÄŸinin kesilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenleme kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resi beÅŸ yÄ±l olacak. Bir kiÅŸi en fazla iki defa CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilebilecek. CumhurbaÅŸkanÄ± devletin baÅŸÄ± olacak ve yÃ¼rÃ¼tme yetkisi cumhurbaÅŸkanÄ±na ait olacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ile bakanlarÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey kamu yÃ¶neticilerini atayacak, gÃ¶revlerine son verecek. CumhurbaÅŸkanÄ±, yÃ¼rÃ¼tme yetkisine iliÅŸkin konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Ã§Ä±karabilecek. Kararnamelerle, yÃ¼rÃ¼tmenin ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± saÄŸlanacak; temel hak ve hÃ¼rriyetler ile siyasi hak ve hÃ¼rriyetler dÃ¼zenleme alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± istenebilecek.

TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te ikisinin gizli oyuyla YÃ¼ce Divana sevk kararÄ± alabilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±, bir veya daha fazla CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± atayabilecek. TBMM Ã¼yeleri, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakan olarak atanÄ±rlarsa Ã¼yelikleri sona erecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, gÃ¶reviyle ilgili olmayan suÃ§larda yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mlerden yararlanacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, gerekli hallerde sÃ¼resi altÄ± ayÄ± geÃ§memek Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edebilecek. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde CumhurbaÅŸkanÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Ã§Ä±karabilecek. BakanlÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¶revleri ve yetkileri ile teÅŸkilat yapÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenlenecek.Â 

TBMM, Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. Bu halde TBMM genel seÃ§imi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi birlikte yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§imlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seÃ§imi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi birlikte yapÄ±lacak.

Disiplin mahkemeleri dÄ±ÅŸÄ±nda askeri mahkemeler kurulamayacak. Teklifle, HSYK'nÄ±n yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±yor; Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu 12 Ã¼yeden oluÅŸacak ve iki daire halinde Ã§alÄ±ÅŸacak. Kurulun Ã¼yelerinin yarÄ±sÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±, yarÄ±sÄ±nÄ± ise Meclis seÃ§ecek.

TBMM Genel Kurulunun Ã§alÄ±ÅŸmamasÄ± nedeniyle bu hafta grup ve ihtisas komisyonlarÄ± toplantÄ±larÄ± da yapÄ±lmayacak.

SÃ¼resi 3 Ocak'ta dolacak olanÂ FETÃ– Darbesini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, raporuna son ÅŸeklini verecek.



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