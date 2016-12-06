10:01, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Ä°stanbul'da dokuz ilÃ§ede elektrik kesintisi





Ä°stanbul'un Anadolu yakasÄ±nda 9 ilÃ§eye yarÄ±n elektrik verilemeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'un Anadolu yakasÄ±nda yarÄ±n 9 ilÃ§edeÂ elektrik kesintisiÂ uygulanacak. Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AtaÅŸehir, Ã‡ekmekÃ¶y, KadÄ±kÃ¶y, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Åžile, Ãœmraniye ve ÃœskÃ¼dar'Ä±n bazÄ± mahallelerine yarÄ±nÂ elektrikÂ alamayacak. ElektrikÂ kesintisi yapÄ±lacak yerler ÅŸÃ¶yle: "AtaÅŸehir'de 09.00-17.00 saatlerinde FerhatpaÅŸa Mahallesi 37, 48. ve 93. sokaklar, Yavuz Sultan Selim, 41, 43. ve 44. sokaklar, MareÅŸal Fevzi Ã‡akmak, 2. sokaklar, Ulu Ã–nder, 141. sokaklar, Yeditepe, 97. sokaklar ile Karadeniz Sokak, 10.00-16.30 saatlerinde KÃ¼Ã§Ã¼kbakkalkÃ¶y Mahallesi RÃ¼ya, Ãœlker, Ali Ay, YÃ¼ksel, RÃ¼stemaÄŸa sokaklar, 13.00-17.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu, Yedi Ä°klim, Mevlana, Albayrak, Sakarya, OruÃ§lu, Serkan, KuÅŸkonmaz, Anadolum, Åžebnem sokaklar. Ã‡ekmekÃ¶y'de 09.00-18.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Åževval Sokak. KadÄ±kÃ¶y'de 09.00-12.30 saatlerinde BostancÄ± Mahallesi Emin AlipaÅŸa, GÃ¼mÃ¼ÅŸÃ§Ã¼, BostanlararasÄ±, KitapÃ§Ä± Mehmet SÃ¼leyman, Bostan Tariki, Levent, BaÄŸdat, Cami, Ã‡aÄŸlar, KitapÃ§Ä± Mehmet SÃ¼leyman, Tayyareci Resmi, Vukela, Prof. Ali Nihat Tarlan sokaklar, KoÅŸuyolu Mahallesi Ali Nazime, Ä°smail PaÅŸa, SÃ¼leyman Nazif, Ä°stiklal, KoÅŸuyolu, Cenap Åžahabettin, Salih Omurtak sokaklar, 10.00-15.00 saatlerinde ZÃ¼htÃ¼paÅŸa Mahallesi Recep Peker sokaklar. Pendik'te 10.00-18.00 saatlerinde KurtdoÄŸmuÅŸ Mahallesi SÃ¼mbÃ¼l Sokak. Sancaktepe'de 09.00-14.00 saatlerinde Veysel Karani Mahallesi AsÄ±ltÃ¼rk, Dal sokaklar, HasanpaÅŸa Mahallesi Davet Sokak. Sultanbeyli'de 09.00-17.00 saatlerinde AkÅŸemsettin Mahallesi Baydar, Reis, KÃ¼bra, Kevser, Manyas, Makber, Adem, KadÄ± sokaklar. Åžile'de 09.00-18.00 saatlerinde Balibey Mahallesi Elbiz, Mezgit, Sena, TÃ¼lay, Hale, Melek, GenÃ§, YalÃ§Ä±n, KoÃ§ak, Dostlar, KÃ¶rfez, Uzunkum, Ã‡ardak, Ã‡akÄ±l, Dalyan, DalgÄ±Ã§, Kiraz, ÃœzÃ¼m, TaÅŸkan, Ã–nder, Ä°smet Ay, AÄŸlayankaya, Sultan, SanatÃ§Ä±lar, BektaÅŸ, Caner, GÃ¶Ã§men, HÃ¼ner sokaklar. Ãœmraniye'de 10.00-16.00 saatlerinde Esenkent Mahallesi Berker, DemetbaÄŸÄ±, Kayhan, Barlas, Azade, YÃ¼cesoy, Fulya, Baturalp sokaklar. ÃœskÃ¼dar'da 09.00-17.00 saatlerinde Bulgurlu Mahallesi SaÄŸlam, AygÃ¼l, KÄ±sacÄ±k sokaklar, 09.30-17.00 saatlerinde YavuztÃ¼rk Mahallesi Karadeniz Sokak, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Vuslat, Hanzade, SevinÃ§li, YeÅŸil Karadeniz, GÃ¶rele, Giresun, TÃ¼rkmen, AÄŸasar, AÄŸasar Ã‡Ä±kmazÄ±, BahÃ§elievler Mahallesi GÃ¼vercin Sokak."

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