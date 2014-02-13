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11:41, 25 AralÄ±k 2016 Pazar
Amerika
10:13, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

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McCain'den Obama'ya Halep eleÅŸtirisi
McCain'den Obama'ya Halep eleÅŸtirisi

CumhuriyetÃ§ilerin Ã¶nde gelen isimlerinden Arizona SenatÃ¶rÃ¼ John McCain, Halep'in dÃ¼ÅŸmesi konusunda Barack Obama yÃ¶netimini eleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Arizona SenatÃ¶rÃ¼ CumhuriyetÃ§i John McCain, Washington Post gazetesi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "Suriye'de bir payÄ±mÄ±z var ama hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±k" baÅŸlÄ±klÄ± makalesinde Halep ve Suriye konusunda Obama yÃ¶netimine sert eleÅŸtiriler yÃ¶neltti.Â 

Esed rejiminin, Rusya ve Ä°ran'Ä±n da desteÄŸiyle 5 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸta sayÄ±sÄ±z katliama imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten McCain, Halep'in rejimin eline dÃ¼ÅŸmesinin bir nedeninin de "Obama'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z Suriye politikasÄ±" olduÄŸunu savundu.

"HALEP Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R ÅžEY YAPMADI"

McCain, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"BaÅŸkan Obama, adaletsizliÄŸe tanÄ±klÄ±k etme sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±maktan bahsediyor ancak Halep iÃ§in baÅŸka bir ÅŸey de yapmadÄ±. KadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±, hastane ve fÄ±rÄ±nlarÄ± hedef alan akÄ±llÄ± bombalarÄ±n kullanÄ±mÄ±na, varil bombalarÄ±nÄ±n geniÅŸ kitlelerin Ã¼zerine yaÄŸdÄ±rÄ±lmasÄ±na sadece seyirci kaldÄ±k."

Halep'te yaÅŸananlarÄ±n Ruanda ve Srebrenitsa'yÄ± anÄ±msattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve buna karÅŸÄ±lÄ±k dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden McCain, durumu "ahlaki Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼" ve "sonsuz utanÃ§" ÅŸeklinde nitelendirdi.



Ä°lgili Konular John McCain ABD Suriye Halep
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Halep'in doÄŸusunda durum kritik

Halep'te saldÄ±rÄ±larÄ±n bilanÃ§osu bÃ¼yÃ¼yor
Halep'te saldÄ±rÄ±larÄ±n bilanÃ§osu bÃ¼yÃ¼yor

Bomba Ã§ukurlarÄ± oyun alanÄ± oldu
Bomba Ã§ukurlarÄ± oyun alanÄ± oldu

Muhaliflerin Halep operasyonu sÃ¼rÃ¼yor
Muhaliflerin Halep operasyonu sÃ¼rÃ¼yor

Muhaliflerin Halep operasyonu sÃ¼rÃ¼yor
Muhaliflerin Halep operasyonu sÃ¼rÃ¼yor

Rusya Halep'te yine saldÄ±rdÄ±; dÃ¶rt Ã¶lÃ¼
Rusya Halep'te yine saldÄ±rdÄ± dÃ¶rt Ã¶lÃ¼

Suriye ordusu Halep'teki Ã¼ssÃ¼ geri aldÄ±
Suriye ordusu Halep'teki Ã¼ssÃ¼ geri aldÄ±

Rusya Halep'teki 'insani mola'yÄ± 24 Ekim'e uzattÄ±
Rusya Halep'teki 'insani mola'yÄ± 24 Ekim'e uzattÄ±

BelÃ§ika bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
BelÃ§ika bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

BM'den Esad'a uÃ§aklarÄ± yere indirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BM'den Esad'a uÃ§aklarÄ± yere indirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Rusya: BelÃ§ika uÃ§aklarÄ± sivilleri bombaladÄ±
Rusya BelÃ§ika uÃ§aklarÄ± sivilleri bombaladÄ±

Rusya Halep'teki ateÅŸkesi uzattÄ±
Rusya Halep'teki ateÅŸkesi uzattÄ±

BM'den Halep iÃ§in acil Ã§aÄŸrÄ±
BM'den Halep iÃ§in acil Ã§aÄŸrÄ±

BM'den TÃ¼rkiye'nin Halep teklifine destek
BM'den TÃ¼rkiye'nin Halep teklifine destek

Rejim gÃ¼Ã§leri Halep'te yardÄ±m deposunu bombaladÄ±: 7 Ã¶lÃ¼
Rejim gÃ¼Ã§leri Halep'te yardÄ±m deposunu bombaladÄ± 7 Ã¶lÃ¼

Halep'te su ÅŸebekesinin yÃ¼zde 80'i hizmet dÄ±ÅŸÄ±
Halep'te su ÅŸebekesinin yÃ¼zde 80'i hizmet dÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya Musul'a odaklandÄ± ama Halep'te katliam yaÅŸanÄ±yor
DÃ¼nya Musul'a odaklandÄ± ama Halep'te katliam yaÅŸanÄ±yor

Rusya Halep operasyonlarÄ±nÄ± durdurdu
Rusya Halep operasyonlarÄ±nÄ± durdurdu

BMGK kapalÄ± oturumda Halep'i gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BMGK kapalÄ± oturumda Halep'i gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

David Hearst: Halep dÃ¼ÅŸerse Felluce olur
David Hearst Halep dÃ¼ÅŸerse Felluce olur

Kerry: Halep dÃ¼ÅŸse de savaÅŸ bitmez
Kerry Halep dÃ¼ÅŸse de savaÅŸ bitmez

Halep'te hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 49 Ã¶lÃ¼
Halep'te hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 49 Ã¶lÃ¼

BM heyeti Nusra'nÄ±n tahliyesi iÃ§in Halep'te
BM heyeti Nusra'nÄ±n tahliyesi iÃ§in Halep'te

Halep'te yerleÅŸim alanÄ±na 'vakum bombalÄ±' saldÄ±rÄ±
Halep'te yerleÅŸim alanÄ±na 'vakum bombalÄ±' saldÄ±rÄ±

BMGK'ya yeni Halep tasarÄ±sÄ±
BMGK'ya yeni Halep tasarÄ±sÄ±

Fransa: Rusya Halep'te ateÅŸkesi engelliyor
Fransa Rusya Halep'te ateÅŸkesi engelliyor

Rusya Halep'te yine sivilleri vurdu; 43 Ã¶lÃ¼
Rusya Halep'te yine sivilleri vurdu 43 Ã¶lÃ¼

Arap BirliÄŸi'nden Halep Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼
Arap BirliÄŸi'nden Halep Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼

Rusya'nÄ±n Halep tasarÄ±sÄ± destek alamadÄ±
Rusya'nÄ±n Halep tasarÄ±sÄ± destek alamadÄ±

BMGK'da iki ayrÄ± Halep tasarÄ±sÄ± oylanacak
BMGK'da iki ayrÄ± Halep tasarÄ±sÄ± oylanacak

Ä°stanbul'da Halep kurbanlarÄ± iÃ§in gÄ±yabi cenaze namazÄ±
Ä°stanbul'da Halep kurbanlarÄ± iÃ§in gÄ±yabi cenaze namazÄ±

Halep artÄ±k bir harabe | FOTO
Halep artÄ±k bir harabe FOTO

Arap BirliÄŸi'nin Halep toplantÄ±sÄ±ndan kÄ±nama Ã§Ä±ktÄ±
Arap BirliÄŸi'nin Halep toplantÄ±sÄ±ndan kÄ±nama Ã§Ä±ktÄ±

Halep'te yine hastane saldÄ±rÄ±sÄ±
Halep'te yine hastane saldÄ±rÄ±sÄ±

Fransa'dan Rusya'ya Halep Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Fransa'dan Rusya'ya Halep Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Buradan dÃ¼nyanÄ±n emperyalistleri geÃ§ti
Buradan dÃ¼nyanÄ±n emperyalistleri geÃ§ti

AB'den Halep'te Ã§atÄ±ÅŸan taraflara Ã§aÄŸrÄ±
AB'den Halep'te Ã§atÄ±ÅŸan taraflara Ã§aÄŸrÄ±

Arap BirliÄŸi'nden Halep Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Arap BirliÄŸi'nden Halep Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Berlin'den dÃ¼nyaya Halep Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Berlin'den dÃ¼nyaya Halep Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Halep'te bir haftada Ã¶len sivillerin sayÄ±sÄ± bini buldu
Halep'te bir haftada Ã¶len sivillerin sayÄ±sÄ± bini buldu

Obama ve Merkel Halep saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Obama ve Merkel Halep saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

Fransa'dan Halep'te ateÅŸkes hamlesi
Fransa'dan Halep'te ateÅŸkes hamlesi

Ban: Halep'te savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediklerini biliyorlar
Ban Halep'te savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediklerini biliyorlar

KaradaÄŸi'den Arap ve MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelere 'Suriye' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
KaradaÄŸi'den Arap ve MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelere 'Suriye' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Papaâ€™dan 'Halep katliamÄ±' tepkisi
Papa dan 'Halep katliamÄ±' tepkisi

Halep'te ekmek kuyruÄŸundakilere hava saldÄ±rÄ±sÄ±
Halep'te ekmek kuyruÄŸundakilere hava saldÄ±rÄ±sÄ±

Rus jeti Halep'te sivilleri vakum bombasÄ±yla vurdu
Rus jeti Halep'te sivilleri vakum bombasÄ±yla vurdu

Halep'te Ã§atÄ±ÅŸmalar bÃ¼yÃ¼yor
Halep'te Ã§atÄ±ÅŸmalar bÃ¼yÃ¼yor

NATO: Halep saldÄ±rÄ±larÄ± uluslararasÄ± hukuku ihlali
NATO Halep saldÄ±rÄ±larÄ± uluslararasÄ± hukuku ihlali

Halep iÃ§in 'Ã¶fke gÃ¼nÃ¼' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Halep iÃ§in 'Ã¶fke gÃ¼nÃ¼' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°sveÃ§'ten Rusya ve Esad'a Halep Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ä°sveÃ§'ten Rusya ve Esad'a Halep Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Halep'teki saldÄ±rÄ±larÄ±n bilanÃ§osu bÃ¼yÃ¼yor
Halep'teki saldÄ±rÄ±larÄ±n bilanÃ§osu bÃ¼yÃ¼yor

Corbyn: BM konvoyu saldÄ±rÄ±sÄ± savaÅŸ suÃ§u
Corbyn BM konvoyu saldÄ±rÄ±sÄ± savaÅŸ suÃ§u

Halep saldÄ±rÄ±larÄ±na bir tepki de AB'den
Halep saldÄ±rÄ±larÄ±na bir tepki de AB'den

TÃ¼rkiye Halep saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
TÃ¼rkiye Halep saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

BMGK Halep iÃ§in acil toplanÄ±yor
BMGK Halep iÃ§in acil toplanÄ±yor

Ban'dan Halep aÃ§Ä±klamasÄ±; SavaÅŸ suÃ§u
Ban'dan Halep aÃ§Ä±klamasÄ± SavaÅŸ suÃ§u

Halep saldÄ±rÄ±larÄ±nda bilanÃ§o aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor: 86 Ã¶lÃ¼
Halep saldÄ±rÄ±larÄ±nda bilanÃ§o aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor 86 Ã¶lÃ¼

Suriye ve Rus ordusu Halep'te sivilleri vurdu: 15 Ã¶lÃ¼
Suriye ve Rus ordusu Halep'te sivilleri vurdu 15 Ã¶lÃ¼

Esad rejimi Halep'te sivilleri vurdu; 11 Ã¶lÃ¼
Esad rejimi Halep'te sivilleri vurdu 11 Ã¶lÃ¼

Halep yakÄ±nlarÄ±nda yeni saldÄ±rÄ±: 4 doktor Ã¶ldÃ¼
Halep yakÄ±nlarÄ±nda yeni saldÄ±rÄ± 4 doktor Ã¶ldÃ¼

Rus uÃ§aklarÄ± Halep'i vurdu: 10 Ã¶lÃ¼
Rus uÃ§aklarÄ± Halep'i vurdu 10 Ã¶lÃ¼

Esad rejimi Halep'te taziye Ã§adÄ±rÄ±nÄ± vurdu: 20 Ã¶lÃ¼
Esad rejimi Halep'te taziye Ã§adÄ±rÄ±nÄ± vurdu 20 Ã¶lÃ¼

Rusya, Halepâ€™te geÃ§ici ateÅŸkese â€˜evetâ€™ dedi
Rusya Halep te geÃ§ici ateÅŸkese evet dedi

Halep'te hava saldÄ±rÄ±sÄ±; 14 Ã¶lÃ¼
Halep'te hava saldÄ±rÄ±sÄ± 14 Ã¶lÃ¼

Rusya Halep'te sivilleri misket bombasÄ±yla vurdu
Rusya Halep'te sivilleri misket bombasÄ±yla vurdu

Halep'te pazar yerine saldÄ±rÄ±; 20 Ã¶lÃ¼
Halep'te pazar yerine saldÄ±rÄ± 20 Ã¶lÃ¼

TÃ¼rkiye'den Halep'e giden ambulanslar vuruldu
TÃ¼rkiye'den Halep'e giden ambulanslar vuruldu

Halep'te klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±
Halep'te klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±

BM'den Halep iÃ§in yeni ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BM'den Halep iÃ§in yeni ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BMGK'ya Halep iÃ§in eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BMGK'ya Halep iÃ§in eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Halep'te fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±
Halep'te fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±

Arap BirliÄŸi Halep'in tahliyesinden rahatsÄ±z
Arap BirliÄŸi Halep'in tahliyesinden rahatsÄ±z

Halep kuÅŸatmasÄ± tamamen kÄ±rÄ±ldÄ±
Halep kuÅŸatmasÄ± tamamen kÄ±rÄ±ldÄ±

Muhalifler Halep'in tÃ¼mÃ¼nÃ¼ almak istiyor
Muhalifler Halep'in tÃ¼mÃ¼nÃ¼ almak istiyor

Suriye'nin Atarib kentine fÃ¼zeli saldÄ±rÄ±; 20 Ã¶lÃ¼
Suriye'nin Atarib kentine fÃ¼zeli saldÄ±rÄ± 20 Ã¶lÃ¼

Muhaliflerin Halep kuÅŸatmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Muhaliflerin Halep kuÅŸatmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Muhalifler Halep'te ilerliyor
Muhalifler Halep'te ilerliyor

Rusya doÄŸruladÄ±; Suriye'de helikopteri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rusya doÄŸruladÄ± Suriye'de helikopteri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Halep'te muhaliflerden bÃ¼yÃ¼k operasyon
Halep'te muhaliflerden bÃ¼yÃ¼k operasyon

Halep'te yine siviller bombalandÄ±
Halep'te yine siviller bombalandÄ±

Halep'te doktor sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± had safhada
Halep'te doktor sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± had safhada

Rusya, Halep'te tahliye iÃ§in koridor oluÅŸturacak
Rusya Halep'te tahliye iÃ§in koridor oluÅŸturacak

Halep 'Ã¼Ã§lÃ¼ Ã¶lÃ¼m Ã§emberinde'
Halep 'Ã¼Ã§lÃ¼ Ã¶lÃ¼m Ã§emberinde'

Halep'e varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Halep'e varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Rusya Halep'te yine sivilleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Rusya Halep'te yine sivilleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°dlib ve Halep'te pazar yerlerine saldÄ±rÄ±: 28 Ã¶lÃ¼
Ä°dlib ve Halep'te pazar yerlerine saldÄ±rÄ± 28 Ã¶lÃ¼

Suriye rejimi ve Rusya bayramda da sivilleri vurdu
Suriye rejimi ve Rusya bayramda da sivilleri vurdu

Suriye'de bombardÄ±man tehdidi altÄ±nda bayram telaÅŸÄ±
Suriye'de bombardÄ±man tehdidi altÄ±nda bayram telaÅŸÄ±

Halep'e fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Halep'e fosfor bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Halep'te hastane ve pazar yerine saldÄ±rÄ±
Halep'te hastane ve pazar yerine saldÄ±rÄ±

Halep'te yine siviller bombalandÄ±
Halep'te yine siviller bombalandÄ±

Halep'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 18 Ã¶lÃ¼, 50 yaralÄ±
Halep'e hava saldÄ±rÄ±sÄ± 18 Ã¶lÃ¼ 50 yaralÄ±

Bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± da Halep'te
Bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± da Halep'te

Azez'de 'Halep YanÄ±yor' eylemi
Azez'de 'Halep YanÄ±yor' eylemi

Halep'te bir ayda 347 sivil kayÄ±p
Halep'te bir ayda 347 sivil kayÄ±p

Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde Halep protestosu
Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde Halep protestosu

"Halep'tekiler katledilirken Lazkiye'de ateÅŸkes tiyatrodur"
quot Halep'tekiler katledilirken Lazkiye'de ateÅŸkes tiyatrodur quot

Halep'te yine hava saldÄ±rÄ±sÄ±; 11 Ã¶lÃ¼
Halep'te yine hava saldÄ±rÄ±sÄ± 11 Ã¶lÃ¼

Rusya yÄ±kÄ±yor, BatÄ± kÄ±nÄ±yor
Rusya yÄ±kÄ±yor BatÄ± kÄ±nÄ±yor

Muhaliflerden Halep'te IÅžÄ°D'e darbe
Muhaliflerden Halep'te IÅžÄ°D'e darbe

Esad ve Rusya'dan Halep'e ortak operasyon
Esad ve Rusya'dan Halep'e ortak operasyon

Muhalifler Halep'in kuzeyinde de ilerliyor
Muhalifler Halep'in kuzeyinde de ilerliyor

PYD, Halep'teki muhalifleri kuÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
PYD Halep'teki muhalifleri kuÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Rejim gÃ¼Ã§lerinden sonra PYD de Halep'te
Rejim gÃ¼Ã§lerinden sonra PYD de Halep'te

Suriye ordusu Azez'e yaklaÅŸtÄ±
Suriye ordusu Azez'e yaklaÅŸtÄ±

Halep - TÃ¼rkiye hattÄ± rejimin eline geÃ§ti
Halep - TÃ¼rkiye hattÄ± rejimin eline geÃ§ti

Halep'te rejim gÃ¼Ã§leri iki beldeyi geri aldÄ±
Halep'te rejim gÃ¼Ã§leri iki beldeyi geri aldÄ±

Halep'de 40 Suriye askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Halep'de 40 Suriye askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye ordusunun Halep'te karargÃ¢hÄ± vuruldu
Suriye ordusunun Halep'te karargÃ hÄ± vuruldu

Halep'ten 350 bin kiÅŸi yola Ã§Ä±kabilir
Halep'ten 350 bin kiÅŸi yola Ã§Ä±kabilir

Halep'te bir kez daha gÃ¶Ã§ vakti
Halep'te bir kez daha gÃ¶Ã§ vakti

Suriye ordusu Rusya desteÄŸiyle Halep'e saldÄ±rÄ±yor
Suriye ordusu Rusya desteÄŸiyle Halep'e saldÄ±rÄ±yor

Suriye, Ä°ran, Rusya ve Hizbullah operasyona baÅŸlÄ±yor
Suriye Ä°ran Rusya ve Hizbullah operasyona baÅŸlÄ±yor

SilahlarÄ±n gÃ¶lgesinde bayram hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± | FOTO
SilahlarÄ±n gÃ¶lgesinde bayram hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± FOTO

KayÄ±p TÃ¼rk askeri Halep'te hastanede
KayÄ±p TÃ¼rk askeri Halep'te hastanede

Afrin'den Atme'ye roketatarlÄ± saldÄ±rÄ±: 1 Ã¶lÃ¼
Afrin'den Atme'ye roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± 1 Ã¶lÃ¼

IÅžÄ°D Halep'te dÃ¼n kaybettiÄŸi yerleri geri aldÄ±
IÅžÄ°D Halep'te dÃ¼n kaybettiÄŸi yerleri geri aldÄ±

IÅžÄ°D'den Azez'de intihar saldÄ±rÄ±sÄ±
IÅžÄ°D'den Azez'de intihar saldÄ±rÄ±sÄ±

KarkamÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda askeri hareketlilik
KarkamÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda askeri hareketlilik

Suriye'de bugÃ¼n de 18 sivil Ã¶ldÃ¼
Suriye'de bugÃ¼n de 18 sivil Ã¶ldÃ¼

Suriye'de dÃ¼n ordu tarafÄ±ndan 89 sivil katledildi
Suriye'de dÃ¼n ordu tarafÄ±ndan 89 sivil katledildi

Halep'te 15 gÃ¼ndÃ¼r su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±yor
Halep'te 15 gÃ¼ndÃ¼r su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±yor

Halep'te varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Halep'te varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Tarihi Halep Kalesi'nin duvarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±
Tarihi Halep Kalesi'nin duvarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±

Muhalifler Halep'te TÃ¼rk lirasÄ± kullanmak istiyor
Muhalifler Halep'te TÃ¼rk lirasÄ± kullanmak istiyor

Halep'te Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor
Halep'te Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor

Halep iÃ§in 3 ayrÄ± noktada Ã§atÄ±ÅŸma devam ediyor
Halep iÃ§in 3 ayrÄ± noktada Ã§atÄ±ÅŸma devam ediyor

Suriye'de Ensar eÅŸ Åžeria operasyonu devam ediyor
Suriye'de Ensar eÅŸ Åžeria operasyonu devam ediyor

Halep'teki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 100 muhalif hayatÄ±nÄ± kaybetti
Halep'teki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 100 muhalif hayatÄ±nÄ± kaybetti

Halep'te operasyona 7 bin muhalif katÄ±lÄ±yor
Halep'te operasyona 7 bin muhalif katÄ±lÄ±yor

Muhaliflerden Halep'e operasyon
Muhaliflerden Halep'e operasyon

Muhalifler Halep'in stratejik noktasÄ±nÄ± aldÄ±
Muhalifler Halep'in stratejik noktasÄ±nÄ± aldÄ±

Halep'te yine varil saldÄ±rÄ±sÄ±: 30 Ã¶lÃ¼
Halep'te yine varil saldÄ±rÄ±sÄ± 30 Ã¶lÃ¼

Halep'e varil bombalÄ± katliam: 54 sivil Ã¶ldÃ¼
Halep'e varil bombalÄ± katliam 54 sivil Ã¶ldÃ¼

Halep'te muhalifler 15 rejim askerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Halep'te muhalifler 15 rejim askerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Af Ã–rgÃ¼tÃ¼: Halep'te sivillere zulmediliyor
Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ Halep'te sivillere zulmediliyor

Suriye ordusu anaokuluna saldÄ±rdÄ±; 10 Ã¶lÃ¼
Suriye ordusu anaokuluna saldÄ±rdÄ± 10 Ã¶lÃ¼

AA kameramanÄ± Halep'teki roketli saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±
AA kameramanÄ± Halep'teki roketli saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±

Suriye ordusu ilkokula saldÄ±rdÄ±
Suriye ordusu ilkokula saldÄ±rdÄ±

BM'nin Halep'te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n dondurulmasÄ± planÄ± yÃ¼rÃ¼medi
BM'nin Halep'te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n dondurulmasÄ± planÄ± yÃ¼rÃ¼medi

Ä°ranlÄ± bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±: Halep muhaliflerin elinden alÄ±nacaktÄ±r
Ä°ranlÄ± bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± Halep muhaliflerin elinden alÄ±nacaktÄ±r

Suriye rejim birlikleri Halep'i kuÅŸattÄ±
Suriye rejim birlikleri Halep'i kuÅŸattÄ±

Muhalifler Halep'te ilerliyor
Muhalifler Halep'te ilerliyor

Esad gÃ¼Ã§leri IÅžÄ°D'in kontrolÃ¼ndeki ilÃ§eye saldÄ±rdÄ±
Esad gÃ¼Ã§leri IÅžÄ°D'in kontrolÃ¼ndeki ilÃ§eye saldÄ±rdÄ±

Halep'te ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar; 25 rejim askeri Ã¶ldÃ¼
Halep'te ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar 25 rejim askeri Ã¶ldÃ¼

AA muhabiri Halep'te yaralandÄ±
AA muhabiri Halep'te yaralandÄ±

AB'den BM'nin Halep'te ateÅŸkes planÄ±na destek
AB'den BM'nin Halep'te ateÅŸkes planÄ±na destek

Ä°slami Cephe'den Esad gÃ¼Ã§lerine yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar
Ä°slami Cephe'den Esad gÃ¼Ã§lerine yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar

Halep'teki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 15 rejim askeri Ã¶ldÃ¼
Halep'teki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 15 rejim askeri Ã¶ldÃ¼

Halep'teki Ã§atÄ±ÅŸmada 20 rejim askeri Ã¶ldÃ¼
Halep'teki Ã§atÄ±ÅŸmada 20 rejim askeri Ã¶ldÃ¼

Afrin'de sÃ¼kunet hakim
Afrin'de sÃ¼kunet hakim

Halep'teki varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 20 Ã¶lÃ¼
Halep'teki varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 20 Ã¶lÃ¼

Ä°talyan gazeteci: â€˜ArtÄ±k Halep diye bir ÅŸehir, Suriye diye bir Ã¼lke yokâ€™
Ä°talyan gazeteci ArtÄ±k Halep diye bir ÅŸehir Suriye diye bir

Esad gÃ¼Ã§leri Halep'i sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor
Esad gÃ¼Ã§leri Halep'i sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor

Halep'te kimyasal saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Halep'te kimyasal saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

Halep'te 50 rejim askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Halep'te 50 rejim askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Halep'te Ä°slami Cephe ve IÅžÄ°D arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar
Halep'te Ä°slami Cephe ve IÅžÄ°D arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar

Halep'te pazar yerine bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 11 Ã¶lÃ¼
Halep'te pazar yerine bombalÄ± saldÄ±rÄ± 11 Ã¶lÃ¼

Halep'te muhaliflerden IÅžÄ°D'e ortak saldÄ±rÄ±
Halep'te muhaliflerden IÅžÄ°D'e ortak saldÄ±rÄ±

IÅžÄ°D Suriye'de 50 muhalifi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
IÅžÄ°D Suriye'de 50 muhalifi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

IÅžÄ°D tekrar Halep yolunda...
IÅžÄ°D tekrar Halep yolunda

Halep'e altÄ± ayda 2 bin 500 varil bombasÄ±
Halep'e altÄ± ayda 2 bin 500 varil bombasÄ±

Halep'teki varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Halep'teki varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Halep 26 bin kiÅŸiye mezar oldu
Halep 26 bin kiÅŸiye mezar oldu

Halep'te halk susuz kaldÄ±
Halep'te halk susuz kaldÄ±

Halep'te halk korkudan teravihe gidemiyor
Halep'te halk korkudan teravihe gidemiyor

Suriye'de seÃ§im sonrasÄ± operasyonlara hÄ±z verildi
Suriye'de seÃ§im sonrasÄ± operasyonlara hÄ±z verildi

Esad seÃ§im sÃ¼recinde de vurdu
Esad seÃ§im sÃ¼recinde de vurdu

Halep'te 40 rejim askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Halep'teki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Halep'teki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Suriye'de savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±
Suriye'de savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±

Esad kendi askerini vurdu
Esad kendi askerini vurdu

MÃ¼rÅŸitpÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluk
MÃ¼rÅŸitpÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluk

Muhaliflerin tÃ¼nel saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor: 50 Ã–lÃ¼/ VÄ°DEO
Muhaliflerin tÃ¼nel saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor 50 Ã–lÃ¼ VÄ°DEO

Suriye'de gÃ¼nÃ¼n bilanÃ§osu: 82 Ã¶lÃ¼
Suriye'de gÃ¼nÃ¼n bilanÃ§osu 82 Ã¶lÃ¼

Halep'te pazar yerine varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Halep'te pazar yerine varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Esad'Ä±n fÃ¼zesi Halep'te okulu vurdu: 25 Ã¶lÃ¼
Esad'Ä±n fÃ¼zesi Halep'te okulu vurdu 25 Ã¶lÃ¼

Suriye en kanlÄ± gÃ¼nlerinden birini yaÅŸadÄ±
Suriye en kanlÄ± gÃ¼nlerinden birini yaÅŸadÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n Ã¶te yanÄ±nda Ã¼Ã§ ayrÄ± saldÄ±rÄ±: Onlarca Ã¶lÃ¼...
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n Ã¶te yanÄ±nda Ã¼Ã§ ayrÄ± saldÄ±rÄ± Onlarca Ã¶lÃ¼

Suriye rejimi karadan ve havadan saldÄ±rdÄ±
Suriye rejimi karadan ve havadan saldÄ±rdÄ±

Halep'te geÃ§ici ateÅŸkes
Halep'te geÃ§ici ateÅŸkes

Åžam ve Lazkiye'de Ã§atÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸtÄ±
Åžam ve Lazkiye'de Ã§atÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸtÄ±

Halep'te pazar yerine vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 20 Ã¶lÃ¼
Halep'te pazar yerine vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ± 20 Ã¶lÃ¼

Halep'te yine varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Halep'te yine varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Halep'te varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 10 Ã–lÃ¼
Halep'te varil bombalÄ± saldÄ±rÄ± 10 Ã–lÃ¼

Esad gÃ¼Ã§leri karargah kaybetti
Esad gÃ¼Ã§leri karargah kaybetti

Halep'te 30 rejim askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Halep'te 30 rejim askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Halep'te vakum bombasÄ±: 25 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼!
Halep'te vakum bombasÄ± 25 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Varil bombalarÄ±ndan kaÃ§Ä±ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor
Varil bombalarÄ±ndan kaÃ§Ä±ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

Demir parmaklÄ±klar ardÄ±nda aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼yorlar
Demir parmaklÄ±klar ardÄ±nda aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼yorlar

Halep'te can pazarÄ±
Halep'te can pazarÄ±

Suriye'de hava destekli Ã¶lÃ¼m
Suriye'de hava destekli Ã¶lÃ¼m

Halep'te bir ayda 500 bin kiÅŸi evini terk etti
Halep'te bir ayda 500 bin kiÅŸi evini terk etti

Muhalifler Halep'te "Ortak Operasyon ÃœssÃ¼" kurdu
Muhalifler Halep'te quot Ortak Operasyon ÃœssÃ¼ quot kurdu

Halep'te kalanlar varil bombalarÄ± altÄ±nda
Halep'te kalanlar varil bombalarÄ± altÄ±nda

Halep'te enkaz altÄ±nda 700 ceset var
Halep'te enkaz altÄ±nda 700 ceset var

Muhalifler Halep'e bÃ¼yÃ¼k bir operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda
Muhalifler Halep'e bÃ¼yÃ¼k bir operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda






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