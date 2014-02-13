10:13, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

McCain'den Obama'ya Halep eleÅŸtirisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Arizona SenatÃ¶rÃ¼ CumhuriyetÃ§i John McCain, Washington Post gazetesi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "Suriye'de bir payÄ±mÄ±z var ama hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±k" baÅŸlÄ±klÄ± makalesinde Halep ve Suriye konusunda Obama yÃ¶netimine sert eleÅŸtiriler yÃ¶neltti.Â

Esed rejiminin, Rusya ve Ä°ran'Ä±n da desteÄŸiyle 5 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸta sayÄ±sÄ±z katliama imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten McCain, Halep'in rejimin eline dÃ¼ÅŸmesinin bir nedeninin de "Obama'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z Suriye politikasÄ±" olduÄŸunu savundu.

"HALEP Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R ÅžEY YAPMADI"

McCain, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"BaÅŸkan Obama, adaletsizliÄŸe tanÄ±klÄ±k etme sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±maktan bahsediyor ancak Halep iÃ§in baÅŸka bir ÅŸey de yapmadÄ±. KadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±, hastane ve fÄ±rÄ±nlarÄ± hedef alan akÄ±llÄ± bombalarÄ±n kullanÄ±mÄ±na, varil bombalarÄ±nÄ±n geniÅŸ kitlelerin Ã¼zerine yaÄŸdÄ±rÄ±lmasÄ±na sadece seyirci kaldÄ±k."

Halep'te yaÅŸananlarÄ±n Ruanda ve Srebrenitsa'yÄ± anÄ±msattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve buna karÅŸÄ±lÄ±k dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden McCain, durumu "ahlaki Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼" ve "sonsuz utanÃ§" ÅŸeklinde nitelendirdi.