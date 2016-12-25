Ä°Ä°T'ten Ä°srail'e baskÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, (Ä°Ä°T) Arap Parlamentosu ve Arap BirliÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde (BMGK)Â Ä°srail'inÂ iÅŸgali altÄ±ndakiÂ Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±layarak, kararÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in Ä°srail'eÂ baskÄ±Â yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°Ä°T tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin topraklarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim faaliyetleri "sÃ¶mÃ¼rge yerleÅŸimi" olarak nitelendirildi.
YerleÅŸim birimlerinin BMGK kararlarÄ± ve uluslararasÄ± hukukla baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kararÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± topluma Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Bu karar gelecek ay Fransa'nÄ±n Ã§abalarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±'na, Ä°srail iÅŸgalinin sona erdirilerek barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesine ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me dayalÄ± Ã§ok yanlÄ± bir siyasi sÃ¼recin baÅŸlatÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r."
Arap Parlamentosu BaÅŸkanÄ±Â MeÅŸal es-SilmiÂ de yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Karar mazlum Filistin halkÄ±nÄ±n, hakkÄ±nÄ±n iade edilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nemli bir adÄ±m ve mÃ¼cadelesinin meyvesini topladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesidir. BMGK, sÃ¶z konusu kararÄ±n ve diÄŸer BM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±, Filistin halkÄ±nÄ±n gasp edilen hakkÄ±nÄ±n geri verilmesi ve baÅŸkenti KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin Devleti kurulmasÄ± iÃ§in siyonist rejime baskÄ± yapmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Arap BirliÄŸi Genel SekreteriÂ Ahmed Ebu GaytÂ ise karar nedeniyle Filistin hÃ¼kÃ¼metini ve halkÄ±nÄ± tebrik etti.
Ebu Gayt, kararÄ±n Ä°srail'i diÄŸer BMGK kararlarÄ±nÄ± uygulamaya mecbur bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸi ile Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸecek UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±'nÄ±n sonuÃ§ vermesi yÃ¶nÃ¼nde katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â
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