10:32, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Sivil halk KerkÃ¼k Havice'den kaÃ§Ä±yor





KerkÃ¼k'Ã¼n Havice ilÃ§esinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 300 sivilden 13'Ã¼ mayÄ±na basarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'ta DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸuÂ KerkÃ¼kÂ kentine baÄŸlÄ± Havice ilÃ§esinden kaÃ§an 300'e yakÄ±nÂ sivilden 13'Ã¼nÃ¼n, mayÄ±nlara basmasÄ± sonucu yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼neyindeki PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan Albay Goran Muhammed, "DEAÅž'Ä±n elinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan ve iki gÃ¼n boyunca yÃ¼rÃ¼mek zorunda kalan yaklaÅŸÄ±k 300 sivil mevzilerimize ulaÅŸtÄ±." dedi. Ailelerin tehlikeli yollardan geÃ§tiÄŸini belirten Muhammed, "Siviller kaÃ§arken Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan daha Ã¶nce dÃ¶ÅŸenen mayÄ±nlara bastÄ±. Bunun sonucunda 13 sivil aÄŸÄ±r yaralandÄ±" diye konuÅŸtu. DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu bÃ¶lgelerden kaÃ§an 4 Ã§ocuk annesi Meriye Zahi ise ''Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n mayÄ±na basma ihtimaline karÅŸÄ± onlarÄ± sÄ±rtÄ±ma alarak taÅŸÄ±dÄ±m. DEAÅž bizi gÃ¶rmesin diye gece karanlÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼dÃ¼k. MayÄ±nlar ve DEAÅž, kaÃ§mak isteyen herkesin korkulu rÃ¼yasÄ± haline geldi." diye konuÅŸtu.

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