GÃ¼ncelleme: 10:39, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Abbas: Karar Filistin meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ demek deÄŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen, Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasadÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ±n Filistin davasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ anlamÄ±na gelmediÄŸini, mÃ¼zakereler iÃ§in kapÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Abbas, Beytullahim kentinde belediyenin dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "DÃ¼n yerleÅŸim birimlerinin yasadÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen BMGK kararÄ±nÄ±n onaylanmasÄ± ile kazanÄ±lan manevi zaferi kutladÄ±k. Ancak bu karar, Filistin davasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ anlamÄ±na gelmiyor. Karar, mÃ¼zakereler, barÄ±ÅŸÄ±n tesisi, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m ve baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki Filistin devleti iÃ§in kapÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlamÄ±na geliyor" dedi.

KudÃ¼s olmadan bir Filistin devleti olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Abbas, "Gelecek yÄ±l ulusal uzlaÅŸÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesini ve Gazze'nin meÅŸru yÃ¶netime kucak aÃ§masÄ±nÄ± temenni ediyoruz. Gazze'siz bir Filistin devleti olamaz. Gazze'de de ayrÄ± bir devlet olamaz." diye konuÅŸtu.Â

Abbas, gelecek yÄ±l Filistin halkÄ±nÄ±n, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k yolundaki emellerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± temenni ettiÄŸini dile getirdi.Â

MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine MÄ±sÄ±r'Ä±n talebi Ã¼zerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarÄ±sÄ±na destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafÄ±ndan BMGK'ya getirilerek oylanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmiÅŸti.Â

Åžimdiye kadar BMGK'da Ä°srail'e yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin karÅŸÄ±sÄ±nda duran ABD, oylamada kararÄ± veto etmek yerine ilk kez Ã§ekimser kalmÄ±ÅŸtÄ±.