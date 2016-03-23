Yaz saatine karşı 110 bin imza

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye'de yaz saati uygulamasına devam edilmesinin olumsuz etkileri olduğu savunularak başlatılan bir kampanyada toplanan imzaların sayısı 110 bini buldu.
Bakan Işık, düşen Rus uçağı sebebiyle Rus mevkidaşına başsağlığı dileklerini iletti
Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan bir PKK'lı yakalandı
Kış saatine geri dönülmesini isteyenlerin düzenlediği kampanyada şu ana kadar 110 bin imza toplandı
İstanbul'un Anadolu yakasında 9 ilçeye yarın elektrik verilemeyecek
TBMM Anayasa Komisyonu, anayasa değişikliği teklifi için mesaisini sürdürecek. FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu, raporunu yazacak
Diyarbakır'da bir tandırın içerisinde poşete sarılmış 11 metal bardakta hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulundu
Burdur'da durdurulan iki otobüste 140 yabancı uyruklu kişi yakalandı
Fırat Kalkanı kapsamında 140 DEAŞ hedefi imha edildi, 12 örgüt üyesi öldürüldü
Kastamonu'daki Hanımeller Çarşısı'nda esnaflık yapan yaşları 60 ile 68 arasında değişen 4 kadın kendi yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaşanan savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.
Antalya'da taksici ve servisçiler terör olaylarına tepki için yaklaşık 3 bin araçla konvoy yaptı
Gümüşhaneli Cihan Oral, 15 Temmuz'daki darbe girişimini unutturmamak amacıyla köy meydanına kardan tank ve direnen insan figürleri yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, kamu arazilerinin kentsel dönüşüm için tahsis edilmesi ve kullanılması gerektiğini söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ödül töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, "Hiç karamsar olmaya lüzum yok. Bunlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır, doğum öncesi sancı gibidir. 2017, bundan daha güzel olacak" dedi.
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi.