10:54, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda bir PKK'lÄ± yakalandÄ±





Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan bir PKK'lÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ ilÃ§esinde TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK/PYD Ã¼yesi yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, istihbarat birimleri, bir PKK'lÄ±nÄ±n Suriye'nin Kobani bÃ¶lgesinden TÃ¼rkiye'ye geÃ§eceÄŸine iliÅŸkin bilgi Ã¼zerine sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini uyardÄ±. BÃ¶lgede Ã¶nlemlerini artÄ±ran gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, ilÃ§enin sÄ±nÄ±r noktasÄ±ndaki MÃ¼rÅŸitpÄ±nar Mahallesi kÄ±rsalÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK/PYD mensubunu yakaladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan PKK mensubu Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.