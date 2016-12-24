11:03, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

TÃ¼rkiye'den Rusya'ya taziye





Bakan IÅŸÄ±k, dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± sebebiyle Rus mevkidaÅŸÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Rus askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi nedeniyleÂ Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu'ya taziyelerini iletti. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re IÅŸÄ±k, dÃ¼ÅŸen Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait TU-154 tipi uÃ§ak nedeniyle Rus mevkidaÅŸÄ± Åžoygu'ya taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi. Bakan IÅŸÄ±k, mesajÄ±nda, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "SoÃ§i'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait Â TU-154 tipi askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Karadeniz'de Rus arama kurtarma sahasÄ± iÃ§inde bulunan bir yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve uÃ§akta bulunan mÃ¼rettebat ile yolcularÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrendim. Bu elim kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine ve bÃ¼tÃ¼n Rus halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum."Â

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