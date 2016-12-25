11:17, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Abant GÃ¶lÃ¼ buz tuttu





Abant'ta tatilciler, buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼, fotoÄŸraf Ã§ektirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bolu'daki Abant GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n yÃ¼zeyi tamamen buz tuttu. Kente yaklaÅŸÄ±k 35 kilometre uzakta bulunan, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 30 santimetre Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Abant'ta bulunan gÃ¶lÃ¼n yÃ¼zeyi, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 dereceyi bulmasÄ±yla buzla kaplandÄ±. Tabiat parkÄ±nda bulunan jandarma ile DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Ä°l Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerine Ã§Ä±kmanÄ±n yasak ve tehlikeli olduÄŸu konusunda uyarÄ±larda bulundu. Buna raÄŸmen bazÄ± tatilciler, buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

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