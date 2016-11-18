13:33, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yeni sevkiyat





Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan OÄŸuzeli ve KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§elerinde yeni sevkiyat yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep'in Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki OÄŸuzeli ve KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§elerindeki sÄ±nÄ±r birliklerine askeri sevkiyat gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ä°slahiye ilÃ§esindeki 106. TopÃ§u AlayÄ± Alpay BaÅŸaran KÄ±ÅŸlasÄ±'ndan sabah saatlerinde 10'nun Ã¼zerinde FÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ve Ã§ok sayÄ±da tanktan oluÅŸan askeri araÃ§Â ile personel, karayoluyla Gaziantep'in, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan OÄŸuzeli ve KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§elerindeki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindekiÂ askeri birliklere sevk edildi. Konvoy, gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda trafik ekiplerinin eskortluÄŸunda askeri birliklere ulaÅŸtÄ±.Â

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