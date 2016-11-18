Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yeni sevkiyat

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gaziantep'in Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki OÄŸuzeli ve KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§elerindeki sÄ±nÄ±r birliklerine askeri sevkiyat gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°slahiye ilÃ§esindeki 106. TopÃ§u AlayÄ± Alpay BaÅŸaran KÄ±ÅŸlasÄ±'ndan sabah saatlerinde 10'nun Ã¼zerinde FÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ve Ã§ok sayÄ±da tanktan oluÅŸan askeri araÃ§Â ile personel, karayoluyla Gaziantep'in, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan OÄŸuzeli ve KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§elerindeki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindekiÂ askeri birliklere sevk edildi.
Konvoy, gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda trafik ekiplerinin eskortluÄŸunda askeri birliklere ulaÅŸtÄ±.Â
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, Grup BaÅŸkanvekili Altay ve Anayasa Komisyonu Ã¼yeleriyle bir araya geldi
Amasya Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Bilal DÃ¼men yoÄŸunluÄŸunu gerekÃ§e gÃ¶stererek gÃ¶revinden istifa etti
KocakÃ¶y ilÃ§esinde dur ihtarÄ±na uymayan PKK mensubu etkisiz hale getirildi
YÃ¼ksekova Esendere Belde Belediye BaÅŸkanÄ± Dilber UzunkÃ¶prÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esi ve Karaman'da kar nedeniyle okullar yarÄ±n tatil edildi
Silivri KapalÄ± Ceza ve Ä°nfaz Kurumundaki tutuklularÄ±n koÄŸuÅŸta Ä±sÄ±nma sorunu yaÅŸadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin haberi yalanlandÄ±
Kocaeli'de "TerÃ¶re Lanet, KardeÅŸliÄŸe Evet" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lan halk, ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla terÃ¶re tepki gÃ¶sterdi
YÃ¼ksekova ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 53 bin paket gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara bulundu, 8 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Rusya Federasyonu BaÅŸbakanÄ± Medvedev'e Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sebebiyle taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'de ateÅŸkes konusunda "Rusya ve TÃ¼rkiye Ã¶zellikle bu stratejik konularda birbirine gÃ¼venmiÅŸtir. TÃ¼rkiye ve Rusya birbirine gÃ¼venebileceÄŸini anlamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi
Malatya'da sosyal medyadan PKK/KCK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸi tutuklandÄ±
Darbe giriÅŸiminin 'kilit ismi' olan firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kuzeni ZÃ¼beyir Ã–ksÃ¼z, Ä°zmir'de tutuklandÄ±
TÄ°KA ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle SudanlÄ± 9 uzman doktora TÃ¼rkiye'de kendi alanlarÄ±nda eÄŸitim verilecek
DoÄŸu Anadolu'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±mda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanÄ±rken Tunceli'de 160 kÃ¶yÃ¼n yolu kapandÄ±
Konya, Karaman, Aksaray ve NiÄŸde genelinde yarÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
Batman'daki operasyonda gri listede bulunan bir PKK mensubu yakalandÄ±