13:46, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Gri listedeki PKK'lÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Batman merkezde, PKKâ€™ya yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonda gri listede yer alan Ã¼st dÃ¼zey bir Ã¶rgÃ¼t mensubu yakalandÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Batman/Merkezâ€™de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince icra edilen operasyonda, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu bir terÃ¶rist (Gri listede yeralan Ã¼st dÃ¼zey terÃ¶rist) silah, teÃ§hizat ve malzemeleri (bir adet Taurus marka tabanca, iki adet av tÃ¼feÄŸi, 15 adet dokuz mm tabanca fiÅŸeÄŸi, 15 adet 7,62 mm KalaÅŸnikof fiÅŸeÄŸi, 17 adet av tÃ¼feÄŸi fiÅŸeÄŸi, bir adet el dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, bir adet Yaesu marka el telsizi, bir adet not defteri, bir adet sÄ±rt Ã§antasÄ±, bir takÄ±m Ã¶rgÃ¼t kÄ±yafeti, bir adet avcÄ± yeleÄŸi, iki adet askeri panÃ§o, bir adet el feneri, bir Ã§ift bot, bir kutu silah temizleme spreyi ve muhtelif giyim malzemeleri) ile birlikte yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.