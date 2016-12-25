Berlin'den 'Halep İçin Sivil Yürüyüş'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye’de bombardımanların son bulmasını ve sivillere insani yardım ulaştırılmasını talep eden "Halep İçin Sivil Yürüyüş" hareketi, 26 Aralık Pazartesi günü Berlin’den yola çıkıyor.
Harekete öncülük edenlerden, Polonyalı gazeteci ve blog yazarı Anna Alboth, Suriye’deki insani trajedinin son bulmasını istediklerini vurgulayarak “Yürüyüşümüze herkesi davet etmek istiyorum. Farklı siyasi görüşlerden, farklı dinlerden olsalar da, farklı deneyimlere sahip olsalar da, onlarla beraber bu yürüyüşü gerçekleştirmek, birbirimizi daha iyi tanımak istiyoruz.” dedi.
Pazartesi günü sabah saatlerinde, Berlin’de çok sayıda Suriyeli sığınmacının kaldığı Tempelhof’tan yola çıkacaklarını anlatan Alboth, “Berlin’den yola çıkacağımız gün yaklaşık üç bin kişinin bize katılmasını umut ediyoruz. Berlin’den çok sayıda kişinin bize desteklerini göstermek, bize başarı dilemek için orada olacağını biliyoruz. Çok sayıda kişi de sembolik olarak sadece ilk günkü yürüyüşe katılacak.” diye konuştu.
Sıradan Avrupa vatandaşları olarak, Suriye’de yaşananlara daha fazla sessiz kalmak istemediklerini, Avrupalı siyasetçileri harekete geçirmek istediklerini belirten Alboth, Halep’te yaşananların ardından bu yürüyüşe karar verdiklerini ancak yalnız Halep için değil, Suriye’de abluka altındaki tüm şehirlerde hayatta kalma mücadelesi veren siviller için yürüyeceklerini vurguladı.
Alboth, Almanya’dan başlayacakları yürüyüşlerinde sırasıyla Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve ardından Türkiye’ye gideceklerini, buradan da Halep’e ulaşmayı hedeflediklerini belirterek yol boyunca gittikleri şehirlerde düzenleyecekleri etkinliklerle Suriye’de yaşananlara dikkat çekeceklerini söyledi.
Polonyalı aktivist, kış koşullarında zorlu bir yürüyüş gerçekleştireceklerini ancak kararlı olduklarını vurgulayarak "Bizlerin bir şeyleri değiştiremeyeceği düşüncesine katılmıyorum. İnsanlar kararlı olursa, bir şeyleri değiştirebilirler. Politikacılara, bizim bu konuya ilgili olduğumuzu göstermezsek, onlar da hiçbir şey yapmayacaklardır. Çünkü burada bir çıkar görmeyeceklerdir. Ancak biz şimdi harekete geçer, Halep’e yürümeye başlarsak, siyasetçiler de seçmenlerin bu konuya önem verdiğini göreceklerdir. Bu şekilde onları karar almaya zorlayabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.
Berlin’den başlatacakları yürüyüşe yalnızca Avrupa’dan değil, ABD’den de gelecek gönüllüler olduğunu, Türkiye’den kendilerine ulaşan çok sayıda kişinin yürüyüşe katılacağını söylediğini, bunun kendisine güç verdiğini anlatan Alboth, “Bize destek olmak isteyenlerden, yürüyüşlerimize katılmalarını bekliyoruz. Bize verebilecekleri en büyük destek, birkaç saatliğine bile olsa bu yürüyüşlerimize katılmaları. İkinci olarak, bu yürüyüşü yakın çevrelerine anlatmalarını istiyoruz. Suriye’deki durumu, Suriye’de sivillerin içinde bulunduğu durumu aktarmalarını, farkındalık oluşturmaya katkıda bulunmalarını bekliyoruz. İnanıyorum ki bizler Suriye’ye ne kadar daha fazla ilgi gösterirsek, orada daha az kötü şeyler yaşanacak.” diye konuştu.
Yürüyüşün arkasında herhangi bir siyasi parti ya da grubun bulunmadığının, herkesin katılımına açık olduğunun altını çizen Alboth, yürüyüş sırasında sadece beyaz bayrak taşıyacaklarını, farklı bayrak ya da flamalara izin verilmeyeceğini kaydetti.
İhtiyaç duydukları teknik ekipman, konaklama, tıbbi destek gibi konularda kendilerine destek vermek isteyenlere teşekkür eden Polonyalı aktivist, katkıda bulunmak isteyenlerin kendilerine Facebook'ta açtıkları @CivilMarchForAleppo hesabı üzerinden ulaşabileceklerini aktardı.
26 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde Berlin’de, eski Tempelhof havalimanının bulunduğu alan yakınında toplanacak olan aktivistler, burada yapılacak konuşmaların ardından yürüyüşlerine başlayacak.
Günde yaklaşık 20-25 kilometre yürümeyi hedefleyen aktivistler, yol boyunca konaklayacakları şehirlerde düzenleyecekleri etkinliklerle de Suriye’deki duruma dikkat çekmeyi hedefliyor. Gönüllüler, yaklaşık dört ay sürecek yürüyüş sonunda Halep’e ulaşmayı amaçlıyor.
Şili'de büyüklüğü 7.6 olarak açıklanan bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı
Cezayir'de İslamcı partilerin birleşme önerisine Barış Toplumu Hareketi'nin sıcak bakmadığı belirtiliyor
Suriye Devlet Başkanı Esad, Rus uçağının düşmesi sebebiyle Putin'e taziyelerini iletti
İsrail'in BMGK kararına rağmen Doğu Kudüs’te 5 bin 600 konutun inşası planını onaylaması bekleniyor
Ülkede akşam saatlerinde etkili olması beklenen tayfun nedeniyle 76 bin kişi tahliye edildi
Netanyahu BMGK'da İsrail tasarısının kabul edilmesinden Obama yönetimini sorumlu tuttu
İsrail, yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden BMGK tasarısına "evet" oyu kullanan tüm ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Rus yetkililer uçağın düşmesinde terör ihtimalini tamamen dışarıda bıraktıklarını açıkladı
Hayfa'da bulunan petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Rusya'da uçak kazasının ardından yarın için ulusal yas ilan edildi
Knesset'teki Arap milletvekilleri, BMGK'da İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararı memnuniyetle karşıladı
"Halep İçin Sivil Yürüyüş" hareketi, Suriye’deki bombardımanların son bulması, sivillere insani yardım ulaştırılması için Berlin’den Halep’e yürüyüş gerçekleştirecek
İsrail Savunma Bakanı Liberman, üst düzey askerlere Filistinli yetkililerle “iletişimi kesin” emri verdi
İsveç istihbarat örgütü 20165 dinleme istatistiklerini açıkladı. Buna göre bir yılda 377 kişi dinlemeye alındı
Saraybosna'da hava kirliliğine karşı araçlar dönüşümlü olarak trafiğe çıkacak
Düşen Rus uçağında Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisi bulunuyordu