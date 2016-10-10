Arap vekiller BMGK kararından memnun

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail meclisi Knesset'teki Arap milletvekillerinden Ebu Arar, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin yeni kararının İsrail işgalini, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini ve Filistin halkına karşı keyfi uygulamaları engellemek için kullanılabileceğini belirtti.
Arar, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin ve insan hakları ihlallerinin, sahada oluşturulacak özel gruplar tarafından yakından izlenerek rapor edilmesi ve bu izleme faaliyetine BM'nin de katılması gerektiğini aktardı.
Arap milletvekillerinden Abdullah Ebu Maruf da BMGK'nin kararını tarihi bir karar olarak niteleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu karar, İsrail-Filistin meselesinin çözümü yönünde olumlu bir adımdır ve Yahudi yerleşim birimleri politikalarının illegal ve sömürgeci bir siyaset olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Uluslararası toplum, İsrail'e, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Suriye'nin Golan tepelerinden çekilmesi yönünde baskı yapmak için yeni adımlar atmaya devam etmeli ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması yönündeki çabalarını sürdürmelidir."
Knesset'teki bir diğer Arap milletvekili Üsame es-Sadi de BMGK kararı ile Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerine son verilmesinin talep edildiğini, Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin illegal olduğunun ve uluslararası toplum tarafından tamamen reddedildiğinin net bir şekilde ortaya koyulduğunu bildirdi.
Sadi, İsrail işgali altındaki topraklarda yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret ederek Batı Şeria'da yer alan (Filistinlilere ait özel mülk üzerine kurulu) Amona Yahudi yerleşim birimi nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacağını belirtti.
İsrail'in 120 üyeli parlamentosu Knesset'te 13 Arap asıllı milletvekili bulunuyor. Knesset'teki Arap milletvekilleri, Birleşik Arap Listesi adı altında oluşturdukları çatı partisi altında faaliyet yürütüyor.
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