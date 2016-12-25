Ä°Ã§ Anadolu'ya yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Konya,Â Karaman,Â AksarayÂ veÂ NiÄŸdeÂ genelinde yarÄ±n iÃ§inÂ yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Meteoroloji 8. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lge genelinde yarÄ±n sabah saatlerinde baÅŸlamasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, Konya ve Karaman Ã§evrelerinde kuvvetli olmak Ã¼zere salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerine kadar yer yer yoÄŸun olacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸi bildirildi.
Kuzeyden esmesi beklenen rÃ¼zgarÄ±n Konya merkezi ile Derbent, Derebucak, DoÄŸanhisar, HÃ¼yÃ¼k ve BeyÅŸehir Ã§evrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceÄŸinin tahmin edildiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile kuvvetli rÃ¼zgarÄ±n neden olabileceÄŸi olumsuz ÅŸartlara karÅŸÄ± ilgililer ve vatandaÅŸlarÄ±n tedbirli ve dikkatli olmalarÄ± gerektiÄŸi belirtildi.
UlaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma, don olayÄ± ve Ã§atÄ± uÃ§masÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± da dikkatli olunmasÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
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