DoÄŸu Anadolu'da kar kÃ¶y yollarÄ±nÄ± kapattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyleÂ Tunceli'de 160 yerleÅŸim yeriyle ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.
Ä°l Ã–zel Ä°dare Genel Sekreteri Nazif YÄ±ldÄ±rÄ±m, kent genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n dÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karla mÃ¼cadele ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"DÃ¼n Hozat ilÃ§emizde 2 ve OvacÄ±k ilÃ§esinde bir olmak Ã¼zere toplam 3 kÃ¶y yolumuzda Ã¶nceki hafta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± ulaÅŸÄ±ma kapanan kÃ¶y yollarÄ±nÄ± aÃ§arak iÅŸ makinelerimizi bakÄ±ma aldÄ±k. AkÅŸam saatlerinde itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan merkezde 26, Ã‡emiÅŸgezek'te 4, Hozat'ta, 2, Mazgirt'te 39, NazÄ±miye'de 15, OvacÄ±k'ta 26, Pertek'te 16 ve PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde 32 olmak Ã¼zere toplam 160 kÃ¶y yolumuz ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Karla mÃ¼cadele ekiplerimiz sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren kÃ¶y yollarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ kÃ¶ylerimizden bizlere olumsuz bir durum bildirilmedi. Karla mÃ¼cadele ekiplerimiz Ã¶nceliÄŸi grup kÃ¶y yollarÄ± ve taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim verilen kÃ¶y yollarÄ±nda devam ediyor."
YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan karayollarÄ± ve Ã¶zel idare ekipleri, yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in geceden bu yana baÅŸlattÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. VatandaÅŸlar, ellerinde kÃ¼reklerle 2 gÃ¼n Ã¶nce park ettikleri ve kar altÄ±nda kalan araÃ§larÄ±nÄ± temizleyerek Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Ã–te yandan, DoÄŸubayazÄ±t-Ã‡aldÄ±ran arasÄ±ndaki TendÃ¼rek DaÄŸÄ± geÃ§idinde gece saatlerinden itibaren baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±.
Erzincan'da da gece baÅŸlayan kar etkisini artÄ±rarak devam ettiriyor. Karla mÃ¼cadele ekipleri karayollarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
IÄŸdÄ±r Sebze ve Meyve PazarÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, sert geÃ§en kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle dÄ±ÅŸarÄ±ya kurduklarÄ± sobalarÄ±n baÅŸÄ±nda Ä±sÄ±nÄ±yor.
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ilde, nakliye araÃ§larÄ±ndan Ã¼rÃ¼nleri indiren iÅŸÃ§iler dÄ±ÅŸarÄ±da yanan sobalarda Ä±sÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸarak iÅŸlerine devam ediyor.
Ä°ÅŸÃ§ilerden Mehmet Cengiz, "Kar yaÄŸdÄ± havalar soÄŸudu, biz de dÄ±ÅŸarÄ±da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ± Ã§ok Ã¼ÅŸÃ¼yorduk. Sebze halindeki farklÄ± yerlerde dÄ±ÅŸarÄ±ya soba kurduk. Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yoruz, Ã¼ÅŸÃ¼yÃ¼nce gelip sobanÄ±n baÅŸÄ±nda Ä±sÄ±nÄ±p iÅŸimize devam ediyoruz." dedi.
Etkili olan kar nedeniyle uÃ§ak seferlerinin de iptal edildiÄŸi kentte, bazÄ± yerleÅŸim alanlarÄ±na ulaÅŸÄ±mda da aksamalar yaÅŸanÄ±yor.
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