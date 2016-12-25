TÃ¼rkiye'den SudanlÄ± doktorlara eÄŸitim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) ortaklÄ±ÄŸÄ± ileÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle,Â SudanlÄ± 9 uzmanÂ doktoraÂ TÃ¼rkiye'de kendi alanlarÄ±nda 6 ay eÄŸitim verilecek.
TÄ°KA tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda uzman aÃ§Ä±ÄŸÄ± bulunan Sudan'daki insan kaynaÄŸÄ± kapasitesini artÄ±rmak amacÄ±yla, alanÄ±nda uzman 9 doktorun TÃ¼rkiye'de eÄŸitim almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, Sudan'dan TÃ¼rkiyeâ€™ye gelen 2 anestezi, 4 beyin cerrahÄ±, bir Ã§ocuk hastalÄ±klarÄ±, bir dahiliye ve bir gÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± doktora 10 Ekim'den bu yana SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Ankara EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi, DÄ±ÅŸkapÄ± Ã‡ocuk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi, Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile AtatÃ¼rk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma hastanelerinde eÄŸitim verildiÄŸi belirtildi.
EÄŸitimini tamamlayan doktorlarÄ±n, TÄ°KAâ€™nÄ±n Sudan'daki Ã¶nemli projelerinden biri olan Nyala Sudan-TÃ¼rk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde TÃ¼rkiye'de eÄŸitim aldÄ±klarÄ± sÃ¼re kadar gÃ¶rev yapacaklarÄ± kaydedildi.
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