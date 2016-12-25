Hayfa'da petrol rafinerisinde yangın

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail'in işgal altında tuttuğu Hayfa kentindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.
İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, kuzeydeki Hayfa Körfez Bölgesinde yer alan petrol rafinerisinde yangın meydana geldi.
İtfaiye ve güvenlik güçlerinden çok sayıda ekibin yangına müdahale için olay yerine intikal ettiği belirtildi.
Haberde, itfaiye ekibi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yangının petrol depolarına sıçramaması için çalışmalara devam edildiği aktarıldı.
İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri de yaptığı yazılı açıklamada, petrol rafinerisine ulaşan yolların çoğunun trafiğe kapatıldığını ifade etti. Samri, olayda kimsenin yaralanmadığını kaydetti.
İsrailli yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.
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