Adil Öksüz'ün kuzeni tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ iddianamesinde "TSK sorumlusu” (örgüt içerisinde imam deniyor) olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanında yakalanan Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak'' ve örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'u kullandığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Aralık'ta İzmir, İstanbul, Iğdır, Muğla ve Kütahya'da FETÖ/PDY'nin sözde "Bornova eyaleti"nde örgüt adına faaliyet gösteren ve kapatılan Çalışkan Girişimci İş Adamları Derneği, Helezon Gençlik ve Spor Derneği ile Mersinli Yeni Mahalle Cami Yaptırma Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğine yönelik operasyon düzenlenmiş, Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanında yakalanmıştı.
Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Grup Başkanvekili Altay ve Anayasa Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi
Amasya Merkez İlçe Başkanı Bilal Dümen yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti
Kocaköy ilçesinde dur ihtarına uymayan PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Yüksekova Esendere Belde Belediye Başkanı Dilber Uzunköprü gözaltına alındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Karaman'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Silivri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundaki tutukluların koğuşta ısınma sorunu yaşadıklarına ilişkin haberi yalanlandı
Kocaeli'de "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" yürüyüşüne katılan halk, ellerinde Türk bayraklarıyla teröre tepki gösterdi
Yüksekova ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 53 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 8 şüpheli gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev'e Rus uçağının düşmesi sebebiyle taziye mesajı gönderdi
Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes konusunda "Rusya ve Türkiye özellikle bu stratejik konularda birbirine güvenmiştir. Türkiye ve Rusya birbirine güvenebileceğini anlamıştır." dedi
Malatya'da sosyal medyadan PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Darbe girişiminin 'kilit ismi' olan firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, İzmir'de tutuklandı
TİKA ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Sudanlı 9 uzman doktora Türkiye'de kendi alanlarında eğitim verilecek
Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanırken Tunceli'de 160 köyün yolu kapandı
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor