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Adil Öksüz'ün kuzeni tutuklandı
Adil Öksüz'ün kuzeni tutuklandı

Darbe girişiminin 'kilit ismi' olan firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, İzmir'de tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ iddianamesinde "TSK sorumlusu” (örgüt içerisinde imam deniyor) olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanında yakalanan Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak'' ve örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'u kullandığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Aralık'ta İzmir, İstanbul, Iğdır, Muğla ve Kütahya'da FETÖ/PDY'nin sözde "Bornova eyaleti"nde örgüt adına faaliyet gösteren ve kapatılan Çalışkan Girişimci İş Adamları Derneği, Helezon Gençlik ve Spor Derneği ile Mersinli Yeni Mahalle Cami Yaptırma Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğine yönelik operasyon düzenlenmiş, Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanında yakalanmıştı.



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