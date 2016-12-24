15:15, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ±na Ã¼Ã§ tutuklama





Malatya'da sosyal medyadan PKK/KCK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malatya'nÄ±nÂ DoÄŸanÅŸehirÂ ilÃ§esindeÂ sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸi tutuklandÄ±. Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince DoÄŸanÅŸehir ilÃ§esinde sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ã¼zerinden PKK/KCK'yÄ± Ã¶vÃ¼cÃ¼ paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸinin iÅŸlemleri tamamlandÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheliler ''PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak" suÃ§undan tutuklandÄ±. Malatya'nÄ±n DoÄŸanÅŸehir ilÃ§esinde 22 AralÄ±k'ta Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan istihbarat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ã¼zerinden PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¶vÃ¼cÃ¼ paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± tespit edilen 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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