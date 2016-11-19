15:24, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan TÃ¼rkiye-Rusya aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'de ateÅŸkes iÃ§in, insani yardÄ±m iÃ§in yapÄ±lan tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarda Rusya'nÄ±n sÃ¶zÃ¼nde durduÄŸunu belirterek, "AynÄ± ÅŸekilde TÃ¼rkiye de sÃ¶zÃ¼nde durmuÅŸtur. Bu dÃ¶nemde Rusya ve TÃ¼rkiye Ã¶zellikle bu stratejik konularda birbirine gÃ¼venmiÅŸtir. TÃ¼rkiye ve Rusya birbirine gÃ¼venebileceÄŸini anlamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Kemer'de ilÃ§esinde bir otelde dÃ¼zenlenen 3. Muhtarlar Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±.Â

Ä°Ã§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da kimseden korkmadÄ±klarÄ±nÄ±, Ã¶nlerine set vuran herkesle mÃ¼cadele edeceklerine vurgu yapan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "GÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã¶nce Allah'tan sonra milletimizden alÄ±yoruz. Siz muhtarlarÄ±mÄ±zdan, mahallelerimizden, kÃ¶ylerimizden, 80 milyondan alÄ±yoruz. Biz karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±karÄ±lan engellerin amacÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu biliyoruz. TÃ¼rkiye'nin istikrarÄ±nÄ± hedef aldÄ±klarÄ±nÄ±, o yÃ¼zden yeni cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine de karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz." diye konuÅŸtu.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FETÃ– ile PKK ile DEAÅž ile mÃ¼cadelenin sonuna kadar sÃ¼receÄŸine dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§inde, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼cadelemizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. El Bab'da TÃ¼rk askerinin ne iÅŸi varmÄ±ÅŸ. Peki oradaki DEAÅž gelip bizim vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± hedef almÄ±yor mu? Gaziantep'te sivilleri, masum insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼yor mu? Ä°stanbul'un gÃ¶beÄŸinde bombayÄ± patlatmÄ±yor mu? Benim gÃ¶revim, benim yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼m o hainler neredeyse bulup cezasÄ±nÄ± kesmek deÄŸil mi? KalleÅŸ PKK ile ÅŸehir iÃ§inde de mÃ¼cadele ediyoruz. Onlar mertÃ§e askerimizin, polisimizin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kamaz. Onlara daÄŸlarda, saklandÄ±klarÄ± maÄŸaralarÄ±n iÃ§ine bombalarÄ± atÄ±yoruz, hepsini paramparÃ§a ediyoruz. Onlar kalleÅŸtir, FETÃ– de kalleÅŸtir. Ä°ÅŸte Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u arkadan vurmuÅŸtur. Tam FETÃ–'ye yakÄ±ÅŸan bir davranÄ±ÅŸtÄ±r, hainliktir. NasÄ±l PKK'yÄ± Irak dahil sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde gidip vuruyorsak DEAÅž de neredeyse orada gidip yok etmemiz lazÄ±m. Biz gidip yok etmezsek onlar bize gelir. Ãœlkenin birliÄŸini bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ korumak iÃ§in, ÅŸehitlerimizin bize emaneti olan bu topraklarÄ± korumak iÃ§in dÃ¼ÅŸmanÄ±n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼yle mÃ¼cadele etmeye devam edeceÄŸiz."

"Ã‡OK SAYIDA HAÄ°NÄ° GETÄ°RTTÄ°K"

FETÃ– ile iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da mÃ¼cadelenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yineleyen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da haini getirttik. BazÄ± Ã¼lkeler bizden rica ediyor 'aÃ§Ä±klamayÄ±n' diye. BugÃ¼ne kadar 80'den fazla kurumunu ya devraldÄ±k ya kapattÄ±k. Gine'de 5 okulu devraldÄ±k. 2 tanesine ÅŸehit Ã–mer Halisdemir'in ismini verdik. Åžehitlerimizi Gine'de bile yaÅŸatacaÄŸÄ±z." dedi.

TÃ¼rkiye'nin sorumluluÄŸunun sadece 781 bin kilometrekare iÃ§inde yaÅŸayan 80 milyon nÃ¼fusa olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n haklarÄ±, soydaÅŸlarÄ±n hukuku, akraba topluluklarÄ±n haklarÄ±nÄ±n da kendi sorumluluklarÄ±nda olduÄŸuna iÅŸaret eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "DÃ¼nyada yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 2 milyar Ã¼mmetin sorumluluÄŸu bizdedir." ifadesini kullandÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Halep'te 50 bine yakÄ±n insanÄ±n bombalarÄ±n altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fakat Halep'e TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶steren baÅŸka bir Ã¼lkenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Halep'te sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalan insanlarÄ±n sorumluluÄŸunun da TÃ¼rkiye'de olduÄŸunu belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EÄŸer orada abluka iÃ§inde, kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ, bombalanmÄ±ÅŸ, aÃ§lÄ±ÄŸa terk edilmiÅŸ, zulÃ¼mle Ã¶ldÃ¼rÃ¼len insanlara duyarsÄ±z kalÄ±rsak o zaman biz MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan da utanÄ±rÄ±z, insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan da utanÄ±rÄ±z. Ã‡anakkale'yi savunurken 'Ã‡anakkale geÃ§ilmez' derken orada 6 bin Halepli vardÄ±. DolayÄ±sÄ±yla biz Haleplilere karÅŸÄ± duyarsÄ±z kalÄ±rsak tarih bizi affetmez. Bu dÃ¼nyanÄ±n da Ã¶bÃ¼r dÃ¼nyanÄ±n da hesabÄ±nÄ± veremeyiz." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin sadece Halep'teki insanlar iÃ§in deÄŸil tÃ¼m Suriye'de barÄ±ÅŸ saÄŸlanmasÄ±, ateÅŸkes yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama ile Almanya ÅžansÃ¶lyesi Angela Merkel ile diÄŸer Ã¼lkelerden pek Ã§ok lider ile sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin de muhataplarÄ±yla gerekli gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunduÄŸunu bildirdi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bÃ¼tÃ¼n bunlar iÃ§in TÃ¼rkiye'nin bir Ã§Ä±karÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece insanlÄ±k iÃ§in Ã§aba sarf ettiÄŸini vurguladÄ±.

"RUSYA SÃ–ZÃœNDE DURMUÅžTUR"

Rusya ile iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§aba sarf edildiÄŸini, engellerin de bir bir kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Ama ticaret yapacaÄŸÄ±z diye prensiplerimizden taviz vermedik. Hele hele insanlÄ±ÄŸÄ± satmadÄ±k. GeÃ§miÅŸte Suriye ile ilgili Rusya'yÄ± da eleÅŸtiririz, baÅŸka Ã¼lkeleri de. Hele hele oradaki rejime destek veren, oraya milisler gÃ¶nderen bazÄ± Ã¼lkeleri de eleÅŸtiririz, hakkÄ±mÄ±zdÄ±r. Ama son sÃ¼reÃ§te, ateÅŸkes iÃ§in, insani yardÄ±m iÃ§in, o insanlarÄ± kurtarmak iÃ§in ve bundan sonra Suriye geneline ateÅŸkesi yaymak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarda Rusya sÃ¶zÃ¼nde durmuÅŸtur. Sonuna kadar arkasÄ±nda durmuÅŸtur. Hatta ihlal edenlere de gerekli uyarÄ±yÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± ÅŸekilde TÃ¼rkiye de sÃ¶zÃ¼nde durmuÅŸtur. Bu dÃ¶nemde Rusya ve TÃ¼rkiye Ã¶zellikle bu stratejik konularda birbirine gÃ¼venmiÅŸtir. TÃ¼rkiye ve Rusya birbirine gÃ¼venebileceÄŸini anlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te yaÅŸ sebze ve meyve dahil ticaretin Ã¶nÃ¼ndeki tÃ¼m engeller de kalkacaktÄ±r. Bunu da Ã§iftÃ§ilerimize sÃ¶yleyebilirsiniz. Bunun iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi devam ettiriyoruz. Her tÃ¼rlÃ¼ engellerin kalkmasÄ± iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizim arzumuz ÅŸudur, dostluÄŸa yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde, ticaretin ve insanlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel olmamasÄ± lazÄ±m, tÃ¼m engellerin kalkmasÄ± lazÄ±m."