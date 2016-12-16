GÃ¼ncelleme: 15:38, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Medvedev'e taziye mesajÄ±





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Rusya Federasyonu BaÅŸbakanÄ± Medvedev'e Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sebebiyle taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanÂ BinaliÂ YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Karadeniz Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸmesi sebebiyleÂ Rusya Federasyonu BaÅŸbakanÄ± Dimitri Medvedev'e doÄŸrudan bir taziye mesajÄ± gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi.Â BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re,Â BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tupolev Tu-154 tipi bir uÃ§aÄŸÄ±n bugÃ¼n SoÃ§i kentinden 92 kiÅŸiyle havalandÄ±ktan sonra dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine, Rus mevkidaÅŸÄ± Medvedev'e doÄŸrudan bir taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi. BaÅŸbakanÂ BinaliÂ YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in hÃ¼kumetin taziye ve dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸi kaydedildi.

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