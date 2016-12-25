15:46, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Hakkari'de PKK'nÄ±n finans ayaÄŸÄ±na darbe





YÃ¼ksekova ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 53 bin paket gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara bulundu, 8 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'ninÂ YÃ¼ksekovaÂ ilÃ§esinde PKK'yaÂ yÃ¶nelik operasyonda 8 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince PKK/KCK'nÄ±nÂ finans kaynaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda YÃ¼ksekova ilÃ§esinde operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "BataklÄ±k, BulaklÄ± KÃ¶yleri ve DaÄŸdibi mezrasÄ±nda ikamet eden bazÄ± ÅŸahÄ±slarÄ±n, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde PKK/KCK bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na yardÄ±m yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve evlerinde terÃ¶re finans kaynaÄŸÄ± oluÅŸturan kaÃ§ak eÅŸya bulundurduklarÄ± tespit edilmiÅŸtir. EÅŸ zamanlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda 8 ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ev ve eklentilerinde yapÄ±lan aramalarda ise 53 bin paket gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara ele geÃ§irilmiÅŸtir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.