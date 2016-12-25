15:57, 25 Aralık 2016 Pazar

Rusya: Uçağın düşüşünde terör ihtimali yok





Rus yetkililer uçağın düşmesinde terör ihtimalini tamamen dışarıda bıraktıklarını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine gitmek üzere havalanan Rus uçağının 92 kişiyle Karadeniz'e düşmesinin ardından kazanın saldırı veya terör nedeniyle olmadığı açıklandı. AP'nin haberine göre Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, kazanın muhtemel sebepleri arasında terörizm ihtimalini 'tamamen dışarıda bıraktıklarını' belirtti. Ozerov, uçağın teknik bir problemden veya mürettebat hatasından dolayı düşmüş olabileceğini fakat terörizm kaynaklı olamayacağını çünkü uçağın ordunun işletiminde olduğunu vurguladı.

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