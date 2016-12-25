16:12, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Kocaeli'de 'TerÃ¶re Lanet' yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kocaeli GÃ¶nÃ¼llÃ¼ KÃ¼ltÃ¼r TeÅŸekkÃ¼lleriÂ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "TerÃ¶re Lanet, KardeÅŸliÄŸe Evet" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lan Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±ylaÂ terÃ¶re tepkiÂ gÃ¶sterdi.

Merkez BankasÄ± Ä°zmit Åžubesi Ã¶nÃ¼nde toplanan, aralarÄ±nda Vali Hasan Basri GÃ¼zeloÄŸlu, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KaraosmanoÄŸlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduÄŸu grup, ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla Ã§eÅŸit sloganlar atarak AnÄ±tpark'a kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Bu sÄ±rada gruptakiler, "Åžehitler Ã–lmez Vatan BÃ¶lÃ¼nmez" ÅŸeklinde sloganlar atarak terÃ¶rÃ¼ lanetledi.

AnÄ±tpark'taki programda ÅŸehitler iÃ§in Kur'an-Ä± Kerim okundu.

Kocaeli GÃ¶nÃ¼llÃ¼ KÃ¼ltÃ¼r TeÅŸekkÃ¼lleri DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Åžahin YaÅŸlÄ±k, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, polis ve askere yapÄ±lan hain saldÄ±rÄ±lara "Dur" demek iÃ§in bir araya geldiklerini sÃ¶yledi.

YaÅŸlÄ±k, asimetrik saldÄ±rÄ±larÄ±n TÃ¼rkiye'yi asla yÄ±kamayacaÄŸÄ±nÄ±, sarsamayacaÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼remeyeceÄŸini dile getirerek, Halep, Filistin ve Musul'da yapÄ±lanlara sessiz kalmayacaklarÄ±nÄ± ifade etti. Tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet vurgusunun kendilerinin milli kÄ±lavuzu olduÄŸunu anlatan YaÅŸlÄ±k, Ã‡anakkale'de yÃ¼z binlerce ÅŸehit veren bu milleti kimsenin dÃ¼ÅŸÃ¼remeyeceÄŸini kaydetti.

Åžehitler iÃ§in dua edilmesinin ardÄ±ndan program sona erdi.