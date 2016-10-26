'Silivri Cezaevi Ä±sÄ±nmÄ±yor' iddialarÄ±na yalanlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce,Â SilivriÂ KapalÄ± Ceza ve Ä°nfaz Kurumundaki tutuklularÄ±n koÄŸuÅŸtaÂ Ä±sÄ±nma sorunuÂ yaÅŸadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin haberin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir gazetede yer alan "VicdansÄ±zlÄ±k. TutukIu yazar ve yÃ¶neticilerimiz soÄŸuÄŸa mahkum edildi" baÅŸlÄ±klÄ± haberin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Silivri KapalÄ± Ceza ve Ä°nfaz Kurumunda, kalorifer sisteminin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ä±sÄ±nma sorunun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, haberde, tutuklu isimler GÃ¼ray Tekin Ã–z, Hakan Karasinir, Ã–nder Ã‡elik'in koÄŸuÅŸlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilerek kaloriferi bozuk, pencere izolasyonu olmayan bir koÄŸuÅŸta Ä±sÄ±nma sorunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n iddia edildiÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"AdÄ± geÃ§en tutuklularÄ±n barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± C blok 5. koridor 38 nolu odanÄ±n Ä±sÄ± Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ teknik servis gÃ¶revlilerince yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup yapÄ±lan bu Ã¶lÃ§Ã¼mde oda sÄ±caklÄ±k deÄŸerlerinin alt kat yaÅŸam alanÄ±nda 22 derece, yatak alanÄ± olan Ã¼st katta ise 21 derece olduÄŸu tespit edilerek tutanak altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
Odada bulunan kalorifer peteklerinin Ä±sÄ±sÄ±nÄ±n kontrol edilmesi sonucunda Ã¼st kattaki kalorifer peteÄŸinin Ä±sÄ±tmasÄ±nda bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ancak alt katta bulunan kalorifer peteÄŸinde ise kÄ±smi olarak sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n az olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine kurum teknik servisince peteÄŸin havasÄ± alÄ±narak kalorifer peteÄŸinde bulunan kÄ±smi Ä±sÄ± kaybÄ± giderilmiÅŸtir.
Haberde iddia edildiÄŸi gibi adÄ± geÃ§en tutuklularÄ±n kaloriferleri bozuk pencere izolasyonu bulunmayan odaya verildiÄŸi iddialarÄ± doÄŸru olmayÄ±p haberde adÄ± geÃ§en tutuklular ile ceza ve infaz kurumunda bulunan diÄŸer hÃ¼kÃ¼mlÃ¼-tutuklularÄ±n barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± odalarÄ±n kaloriferleri yanmaktadÄ±r."
Kalorifer sisteminde meydana gelen arÄ±zalarÄ±n teknik servis tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede giderildiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu gazetede yayÄ±mlanan haberlerin kamuoyunda algÄ± oluÅŸturmaya yÃ¶nelik ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu kaydedildi.
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