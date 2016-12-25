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Netanyahu BMGK kararı için Obama'yı suçladı
Netanyahu BMGK kararı için Obama'yı suçladı

Netanyahu BMGK'da İsrail tasarısının kabul edilmesinden Obama yönetimini sorumlu tuttu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesinden ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Netanyahu, İsrail hükümetinin haftalık toplantısının açılışı sırasında yaptığı konuşmada, "BMGK kararının kabul edilmesinin arkasında Obama yönetiminin olduğundan şüphemiz yok." dedi. Obama yönetiminin geleneksel ABD politikasına aykırı bir yol izlediğini ve BMGK'da İsrail'e yönelik "düşmanca" bir karar alındığını ileri süren Netanyahu şunları söyledi:

"Bu karar BMGK’ya yakışmıyor. Kararın İsrail’e zarar vermemesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan Bakanlarımıza konuşma ve davranışlarında sağduyulu ve sorumlu davranmalarını söylüyorum."

Netanyahu ayrıca, "Dönem dönem ABD yönetimlerinde İsrail’in Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili faaliyetlerine ilişkin farklı eğilimler oluşmuştur. Ancak bu mevzunun tartışılacağı yerin BMGK olmadığı konusunda anlaşmıştık." şeklinde konuştu. 



İlgili Konular bmgk israil
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