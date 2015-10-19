16:46, 25 Aralık 2016 Pazar

Filipinler'de tayfun sebebiyle onbinlerce tahliye





Ülkede akşam saatlerinde etkili olması beklenen tayfun nedeniyle 76 bin kişi tahliye edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filipinler'in kuzeyindeki Luzon adasının güneydoğusunda akşam saatlerinde etkili olması beklenen Nina (Nock-ten) tayfunu nedeniyle onbinlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, ada ülkesi Filipinler'in kuzeyindeki Luzon adasında yer alan Albay eyaletinde 76 bin 399 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenen Nina tayfunu hızı saatte 185 kilometreyi bulan fırtınalara neden olduğu bildirildi. Filipinler Devlet Meteoroloji Bürosu PAGASA, tayfunun ülkenin doğusundaki tayfunun Catanduanes adası ve eyaletinde hızı 220 kilometreye ulaşan rüzgarlar yol açabileceği uyarısı yaptı. Tayfunun, Filipinler Sorumluluk Bölgesi'nden çarşamba sabahı çıkması bekleniyor. Her yıl 20 civarında tayfun ve fırtınanın vurduğu Filipinler'de, 2013'te etkili olan Haiyan tayfunu 6 binden fazla kişinin ölümüne, 4 milyon kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu.

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