17:03, 25 Aralık 2016 Pazar

Esad'dan Putin'e taziye mesajı





Suriye Devlet Başkanı Esad, Rus uçağının düşmesi sebebiyle Putin'e taziyelerini iletti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Vladimir Putin'e uçak kazası sebebiyle taziye mesajı gönderdi. SANA ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Bizimle ve Halep'te yaşayan vatandaşlarımızla zafer mutluluğunu paylaşmak isteyen dostlarımızı taşıyan Tu154 uçağının düşmesi haberini büyük bir üzüntüyle aldık" denildi.

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