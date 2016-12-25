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19:51, 25 AralÄ±k 2016 Pazar
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 19:13, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

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TÃ¼rk bilimadamÄ± yeniden Antarktika'ya gidiyor
TÃ¼rk bilimadamÄ± yeniden Antarktika'ya gidiyor

Erciyes Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¶khan HalÄ±cÄ±, kÄ±tada Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§in ikinci kez davet aldÄ±

Antarktika'da bilimsel araÅŸtÄ±rmalar yapan ilk TÃ¼rk ekibinde yer alan Erciyes Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¶khan HalÄ±cÄ±, kÄ±tada Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§in ikinci kez davet aldÄ±.

HalÄ±cÄ±, nisanda Ä°stanbul Ãœniversitesinden Prof. Dr. Bayram Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n liderliÄŸinde, farklÄ± Ã¼niversitelerden 13 bilim insanÄ±nÄ±n, ilk kez dÃ¼zenlenen bilimsel seferle Antarktika'ya gittiÄŸini sÃ¶yledi.

Bu seferle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren HalÄ±cÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu seferde topladÄ±ÄŸÄ±m bazÄ± liken, mantar ve kara yosunu Ã¶rneklerinden, bilim dÃ¼nyasÄ± iÃ§in yeni bir likenikol mantar tÃ¼rÃ¼ tanÄ±mladÄ±m. Son derece kÄ±sa sÃ¼reli bir Ã§alÄ±ÅŸma olmasÄ±na raÄŸmen gerÃ§ekten baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§larla dÃ¶ndÃ¼k. Åžimdi ikinci hedefimiz, TÃ¼rk bilim insanlarÄ±nÄ±n Antarktika'da daha yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmasÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu kÄ±tada sÃ¶z sahibi olabilmemiz iÃ§in TÃ¼rk bilim insanlarÄ±nÄ±n Ã§ok fazla sayÄ±da makale Ã¼retmesi, bilimsel bilgi Ã¼retmesi gerekiyor."

HalÄ±cÄ±, proje kapsamÄ±nda, kÄ±tanÄ±n vejetasyonunun (bitki sosyolojisi) baskÄ±n elementleri olan likenler ve kara yosunlarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmasÄ±, kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n bu organizmalar Ã¼zerine etkisi ile organizmalardan elde edilen biyolojik aktiviteler Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

SADECE Ä°KÄ° TÃœR Ã‡Ä°Ã‡EKLÄ° BÄ°TKÄ° VAR

Antarktika'da yeni tanÄ±mladÄ±klarÄ± tÃ¼r hakkÄ±nda bilgi veren HalÄ±cÄ±, "Bu tÃ¼r, daha Ã¶nce herhangi bir bilim insanÄ± tarafÄ±ndan bulunmamÄ±ÅŸ, Antarktika iÃ§in endemik bir liken tÃ¼rÃ¼nÃ¼n Ã¼zerindeki mantar tÃ¼rÃ¼. Bu tÃ¼rÃ¼ tanÄ±mladÄ±k ve ismini de geÃ§en yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seferin lideri Prof. Dr. Ã–ztÃ¼rk'e ithafen 'sagediopsis bayozturkii' olarak adlandÄ±rdÄ±k ve bilim dÃ¼nyasÄ±na tanÄ±ttÄ±k. Makalemiz, ÅŸu an uluslararasÄ± bir dergi tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸ durumda." diye konuÅŸtu.

Prof. Dr. HalÄ±cÄ±, kÄ±tada daha Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 300 liken ve likenikol mantar tÃ¼rÃ¼ tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunlarÄ±n iÃ§inde tartÄ±ÅŸmalÄ± tÃ¼rler bulunduÄŸunu dile getirerek, "Kara yosunu olarak da 120 civarÄ±nda tÃ¼r biliniyor. Antarktika kÄ±tasÄ±nda sadece 2 Ã§iÃ§ekli bitki tÃ¼rÃ¼ var. Bunlar da sadece kÄ±ta ve Ã§evresinde bulunan endemik tÃ¼rler. Benim tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±m tÃ¼r bir mantar." dedi.

Kaynak: AA



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TÃ¼rk bilimadamÄ± yeniden Antarktika'ya gidiyor
TÃ¼rk bilimadamÄ± yeniden Antarktika'ya gidiyor

Erciyes Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¶khan HalÄ±cÄ±, kÄ±tada Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§in ikinci kez davet aldÄ±
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