17:11, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Karaman ve YÃ¼ksekova'da kar tatili





Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esi ve Karaman'da kar nedeniyle okullar yarÄ±n tatil edildi

Karaman ValiliÄŸi, okullarÄ±n yarÄ±n iÃ§in tatil edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Son meteorolojik tahminler ve alÄ±nan veriler Ã§erÃ§evesinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam edecek olmasÄ± nedeniyle Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurul KararÄ±yla ilimiz genelindeki tÃ¼m okullarÄ±mÄ±z 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatil edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revli engelli ve hamile personeller de aynÄ± tarihte idari izinli sayÄ±lmalarÄ± ValiliÄŸimizce uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" denildi. YÃœKSEKOVAâ€™DA OKULLAR TATÄ°L Ã–te yandan Hakkariâ€™nin YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esiâ€™nde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tÃ¼m okullar yarÄ±n (pazartesi) iÃ§in 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi. YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esiâ€™nde Ã¶ÄŸleden sonra etkili olmaya baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz yÃ¶nde etkiledi. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilÃ§e genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarÄ±n iÃ§in 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.

Ä°lgili Konular kar tatili

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.