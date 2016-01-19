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19:50, 25 AralÄ±k 2016 Pazar
Genel
17:11, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

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Karaman ve YÃ¼ksekova'da kar tatili
Karaman ve YÃ¼ksekova'da kar tatili

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esi ve Karaman'da kar nedeniyle okullar yarÄ±n tatil edildi

Karaman ValiliÄŸi, okullarÄ±n yarÄ±n iÃ§in tatil edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Son meteorolojik tahminler ve alÄ±nan veriler Ã§erÃ§evesinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam edecek olmasÄ± nedeniyle Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurul KararÄ±yla ilimiz genelindeki tÃ¼m okullarÄ±mÄ±z 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatil edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revli engelli ve hamile personeller de aynÄ± tarihte idari izinli sayÄ±lmalarÄ± ValiliÄŸimizce uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" denildi.

YÃœKSEKOVAâ€™DA OKULLAR TATÄ°L

Ã–te yandan Hakkariâ€™nin YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esiâ€™nde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tÃ¼m okullar yarÄ±n (pazartesi) iÃ§in 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.

YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esiâ€™nde Ã¶ÄŸleden sonra etkili olmaya baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz yÃ¶nde etkiledi. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilÃ§e genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarÄ±n iÃ§in 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.



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