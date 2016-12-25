Mahalleliden topladÄ±ÄŸÄ± gereÃ§lerle mÃ¼ze oluÅŸturdu

TekirdaÄŸ'Ä±n Hayrabolu ilÃ§esinde bir muhtar, vatandaÅŸlardan topladÄ±ÄŸÄ± eski araÃ§, gereÃ§, eÅŸya ve giysilerle mahallesinde "mini mÃ¼ze" oluÅŸturdu.
AtakÃ¶yÂ Mahallesi MuhtarÄ± Ferit Eskin (62), folklor Ã¶gelerini gelecek nesillere aktarmak amacÄ±yla mÃ¼ze oluÅŸturma fikrini Ã§evresindekilerle paylaÅŸtÄ±. Desteklerle cesaretlenen Eskin, mahalleliden, sandÄ±klarda, tavan aralarÄ±nda saklanan "eskileri" toplamaya baÅŸladÄ±.
VatandaÅŸlardan kimisi Ã§eyizinden iÄŸne oyalÄ± yazmasÄ±nÄ±, yamalÄ± bohÃ§asÄ±nÄ±, kimisi traktÃ¶r olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde tarlayÄ± sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶kÃ¼zÃ¼n arkasÄ±na baÄŸladÄ±ÄŸÄ± sabanÄ±, oraÄŸÄ±nÄ± verdi.
MuhtarlÄ±k binasÄ±nÄ±n yÃ¼z metrekarelik alanÄ±nda 2 ayda oluÅŸturulan mÃ¼zenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, mahalleli tarafÄ±ndan tÃ¶renle gerÃ§ekleÅŸtirildi. Sergilenen eÅŸya ve ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zenin, daha bÃ¼yÃ¼k alana taÅŸÄ±nmasÄ± planlanÄ±yor.
Muhtar Eskin, mÃ¼zeyi, gelecek nesillere geÃ§miÅŸi anlatmak iÃ§in imece usulÃ¼ kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Yeni neslin, zorluklarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± geÃ§miÅŸteki hayatÄ± Ã§ok iyi bilmediÄŸini, mÃ¼zenin, geÃ§miÅŸle geleceÄŸi kÄ±yas iÃ§in iyi bir Ã¶rnek oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± belirten Eskin, "Yeni nesil ne pulluÄŸu biliyor ne kara sabanÄ±. Ne dokuma tezgahlarÄ± kaldÄ± ne yayÄ±k makineleri. Onlar da haklÄ±, bunlar geleceÄŸe taÅŸÄ±nmadÄ±, ÅŸimdi teknoloji zamanÄ±. Biz de karÄ±nca kararÄ±nca fikrimin de mahalle sakinlerince benimsenmesi sonrasÄ± bÃ¶yle gÃ¼zel bir mÃ¼ze oluÅŸturduk." diye konuÅŸtu.
Kaynak: AA
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TekirdaÄŸ'Ä±n Hayrabolu ilÃ§esinde muhtar Ferit Eskin, mahalleliden topladÄ±ÄŸÄ± eski araÃ§, gereÃ§, eÅŸya ve giysilerle "mini mÃ¼ze" kurdu
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