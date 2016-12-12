17:23, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

DBP'li bir baÅŸkan daha gÃ¶zaltÄ±nda





YÃ¼ksekova Esendere Belde Belediye BaÅŸkanÄ± Dilber UzunkÃ¶prÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkariâ€™nin YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± Esendere Beldesi Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Demokratik BÃ¶lgeler Partisi (DBP)â€™li Dilber UzunkÃ¶prÃ¼, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HakkÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden yakalama kararÄ± bulunan Esendere Beldesi Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Diber UzunkÃ¶prÃ¼, YÃ¼ksekovaâ€™nÄ±n GÃ¶ngÃ¼r Mahallesiâ€™nde polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Konuyla ilgili Hakkari ValiliÄŸi yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle: "PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 23.12.2016 gÃ¼nÃ¼ hakkÄ±nda â€™silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmakâ€™ suÃ§undan yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Esendere Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± D.U. ilimiz YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esiâ€™nde bulunan ikametinde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." Â

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