GÃ¼ncelleme: 21:10, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

UludaÄŸ'da haftasonu yoÄŸunluÄŸu





UludaÄŸ'da hafta sonu tatili nedeniyle bÃ¼yÃ¼k yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemliÂ kayakÂ veÂ kÄ±ÅŸ turizmÂ merkeziÂ UludaÄŸ'da, hafta sonu olmasÄ± nedeniyleÂ yoÄŸunlukÂ yaÅŸandÄ±. Tatilciler ve gÃ¼nÃ¼birlikÃ§iler pistlerde gÃ¼n boyu kayak yaparak gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi. Bursa Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ''oteller bÃ¶lgesi''nde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 120 santimetre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 8, en yÃ¼ksek 3 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ UludaÄŸ'da hafta iÃ§i aralÄ±klarla kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Bu arada, karayollarÄ± ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Bursa-UludaÄŸ karayolunda jandarma, tatilcileri zincirsiz araÃ§ kullanmama konusunda uyardÄ±.

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