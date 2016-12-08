17:41, 25 Aralık 2016 Pazar

Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem





Şili'de büyüklüğü 7.6 olarak açıklanan bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şili'de büyüklüğü 7.6 olarak açıklanan bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.

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