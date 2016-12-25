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GÃ¼ncelleme: 22:14, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

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TÃ¼rkiye'den Cerablus'a fÄ±rÄ±n
TÃ¼rkiye'den Cerablus'a fÄ±rÄ±n

Hayrat Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi tarafÄ±ndan Cerablus'ta aÃ§Ä±lan gÃ¼nlÃ¼k 70 bin ekmek Ã¼retme kapasitesine sahip fÄ±rÄ±nla merkez ve kÃ¶ylerdeki binlerce savaÅŸ maÄŸduruna sÄ±cak ekmek daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hayrat Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi tarafÄ±ndanÂ Cerablus'ta gÃ¼nlÃ¼k 70 bin adet ekmek Ã¼retme kapasiteli fÄ±rÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±.

DerneÄŸin KahramanmaraÅŸ Åžube BaÅŸkanÄ± Ubeyd KÃ¶ÅŸker, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile "Haydi KahramanmaraÅŸ Yeniden Ensar Olmaya" sloganÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± kampanyanÄ±n tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Halep'in TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Cerablus ilÃ§esinde ekmek fÄ±rÄ±nÄ± aÃ§manÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile gÃ¼venli bÃ¶lge haline gelen Cerablus'aÂ Halep, Rakka, MenbiÃ§ ve El Bab gibi birÃ§ok yerden gÃ¶Ã§ olduÄŸunu ifade eden KÃ¶ÅŸker, bu nedenle Cerablus'un nÃ¼fusunun 70 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Burada fÄ±rÄ±n aÃ§arak gÃ¼nlÃ¼k 70 bin kiÅŸiye yetecek kadar ekmek Ã¼rettiklerini ifade eden KÃ¶ÅŸker, "Fedakar halkÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸi, cefakar Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶z verisiyle bÃ¶yle bir fÄ±rÄ±nÄ± Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r aÃ§tÄ±k. Burada mazlum kardeÅŸlerimize her gÃ¼n sÄ±cak ekmek vermenin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz.Â Cerablus ilÃ§e merkezi ve kÃ¶ylerdeki binlerce insana her gÃ¼n ekmek daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lmaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.

KÃ¶ÅŸker, yardÄ±m kampanyasÄ±nda toplanan yardÄ±mlarÄ±n konvoylar halinde bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±rÄ±larak, mazlum ve maÄŸdur insanlara daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.



Ä°lgili Konular suriye yardÄ±mlar
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TÃ¼rkiye'den Cerablus'a fÄ±rÄ±n
TÃ¼rkiye'den Cerablus'a fÄ±rÄ±n

Hayrat Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi tarafÄ±ndan Cerablus'ta aÃ§Ä±lan gÃ¼nlÃ¼k 70 bin ekmek Ã¼retme kapasitesine sahip fÄ±rÄ±nla merkez ve kÃ¶ylerdeki binlerce savaÅŸ maÄŸduruna sÄ±cak ekmek daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlandÄ±
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