DiyarbakÄ±r'da dur ihtarÄ±na uymayan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼

17:49, 25 Aralık 2016 Pazar

Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan PKK'lı öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, yol kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki bir PKK’lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması ile huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı köyleri arasında ilave olarak tesis edilen yol kontrol noktasına yaklaşan ve dur ikazına uymayarak kaçan bir aracın jandarma ekiplerince takip edildiği belirtilen açıklamada, araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada bir PKK mensubunun ölü ele geçirildiği, olay yerinde yapılan incelemede bir M-16 piyade tüfeği, 2 M-16 şarjörü, 30 M-16 fişeği, bir el bombası ile 2 sırt çantası bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlemlere başlandığı, olay bölgesinde bulunan ve çatışmada yaralanan bir şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.