DiyarbakÄ±r'da dur ihtarÄ±na uymayan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n KocakÃ¶y ilÃ§esinde, yol kontrol noktasÄ±nda dur ihtarÄ±na uymayarak kaÃ§an araÃ§taki bir PKKâ€™lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, DiyarbakÄ±r Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r eylemlerinden korunmasÄ±, seyahat etme haklarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanmasÄ± ile huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi amacÄ±yla her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
KocakÃ¶y ilÃ§esi GÃ¶kÃ§en ve GÃ¶zebaÅŸÄ± kÃ¶yleri arasÄ±nda ilave olarak tesis edilen yol kontrol noktasÄ±na yaklaÅŸan ve dur ikazÄ±na uymayarak kaÃ§an bir aracÄ±n jandarma ekiplerince takip edildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, araÃ§tan ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerine Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir PKK mensubunun Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildiÄŸi, olay yerinde yapÄ±lan incelemede bir M-16 piyade tÃ¼feÄŸi, 2 M-16 ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 30 M-16 fiÅŸeÄŸi, bir el bombasÄ± ile 2 sÄ±rt Ã§antasÄ± bulunduÄŸu kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla adli iÅŸlemlere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, olay bÃ¶lgesinde bulunan ve Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan bir ÅŸÃ¼phelinin ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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