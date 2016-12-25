Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:50, 25 Aralık 2016 Pazar
Politika
17:56, 25 Aralık 2016 Pazar

  • Paylaş
Amasya'da AK Parti'li başkan istifa etti
Amasya'da AK Parti'li başkan istifa etti

Amasya Merkez İlçe Başkanı Bilal Dümen yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Bilal Dümen, görevinden istifa etti.

Amasya'da 13 yıldır Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Bilal Dümen, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Konu hakkında açıklama yapan Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, şunları söyledi:

"13 yıldır Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Bilal Dümen kardeşimiz işlerinin yoğunluğu nedeniyle yapılması planlanan referandum çalışmalarında faydalı olamayacağını belirterek görevinden ayrılma kararı aldığını bizlere bildirdi. Genel merkezimizin onayıyla kardeşimiz Bilal Dümen’e partimize verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni Merkez İlçe Başkanımızı hafta içinde atayacağız.”



İlgili Konular AK Parti
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla anayasayı görüştü
Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla anayasayı görüştü

Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Grup Başkanvekili Altay ve Anayasa Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi
Amasya'da AK Parti'li başkan istifa etti
Amasya'da AK Parti'li başkan istifa etti

Amasya Merkez İlçe Başkanı Bilal Dümen yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti
Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan PKK'lı öldü
Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan PKK'lı öldü

Kocaköy ilçesinde dur ihtarına uymayan PKK mensubu etkisiz hale getirildi
DBP'li bir başkan daha gözaltında
DBP'li bir başkan daha gözaltında

Yüksekova Esendere Belde Belediye Başkanı Dilber Uzunköprü gözaltına alındı
Karaman ve Yüksekova'da kar tatili
Karaman ve Yüksekova'da kar tatili

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Karaman'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Silivri Cezaevi ısınmıyor' iddialarına yalanlama
'Silivri Cezaevi ısınmıyor' iddialarına yalanlama

Silivri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundaki tutukluların koğuşta ısınma sorunu yaşadıklarına ilişkin haberi yalanlandı
Kocaeli'de 'Teröre Lanet' yürüyüşü
Kocaeli'de 'Teröre Lanet' yürüyüşü

Kocaeli'de "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" yürüyüşüne katılan halk, ellerinde Türk bayraklarıyla teröre tepki gösterdi
Hakkari'de PKK'nın finans ayağına darbe
Hakkari'de PKK'nın finans ayağına darbe

Yüksekova ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 53 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 8 şüpheli gözaltına alındı
Yıldırım'dan Medvedev'e taziye mesajı
Yıldırım'dan Medvedev'e taziye mesajı

Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev'e Rus uçağının düşmesi sebebiyle taziye mesajı gönderdi
Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Rusya açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Rusya açıklaması

Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes konusunda "Rusya ve Türkiye özellikle bu stratejik konularda birbirine güvenmiştir. Türkiye ve Rusya birbirine güvenebileceğini anlamıştır." dedi
Sosyal medyadan terör propagandasına üç tutuklama
Sosyal medyadan terör propagandasına üç tutuklama

Malatya'da sosyal medyadan PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Adil Öksüz'ün kuzeni tutuklandı
Adil Öksüz'ün kuzeni tutuklandı

Darbe girişiminin 'kilit ismi' olan firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, İzmir'de tutuklandı
Türkiye'den Sudanlı doktorlara eğitim
Türkiye'den Sudanlı doktorlara eğitim

TİKA ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Sudanlı 9 uzman doktora Türkiye'de kendi alanlarında eğitim verilecek
Doğu Anadolu'da kar köy yollarını kapattı
Doğu Anadolu'da kar köy yollarını kapattı

Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanırken Tunceli'de 160 köyün yolu kapandı
İç Anadolu'ya yoğun kar yağışı uyarısı
İç Anadolu'ya yoğun kar yağışı uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor
Gri listedeki PKK'lı yakalandı
Gri listedeki PKK'lı yakalandı

Batman'daki operasyonda gri listede bulunan bir PKK mensubu yakalandı

Haberler

"Türkiye'yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokacağız"
quot Türkiye'yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokacağız quot

Yıldırım: Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir
Yıldırım Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir

AK Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti
AK Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti

AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı

3 liderden terörle mücadele konusunda ortak mesaj
3 liderden terörle mücadele konusunda ortak mesaj






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 